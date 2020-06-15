Курс біткоїна розвернувся слідом за цінами на нафту

Вартість біткоїна у понеділок, 15 червня, опустилася нижче психологічної позначки в $9000..Це сталося на тлі зниження цін на нафту.

Станом на 9:50 за київським часом криптовалюта коштувала $8994. При цьому вранці в неділю ціна доходила до $9450. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap.

Зниження вартості за останні 24 години склало 4,75%, а капіталізація (загальна вартість усіх монет) знизилася до $ 165,5 млрд (це приблизно на $6 млрд нижче, ніж добу тому).

курс біткоіни

Також різко подешевшали й інші головні криптовалюти. Наприклад, вартість Ethereum знизилася на 6,42%, XRP – на 4,56%, Bitcoin SV – на 9,09%, Litecoin – на 5,14%.

Курс криптовалют

Як повідомляв OBOZREVATEL. в.о міністрерки енергетики Ольга Буславець у зв'язку із перевиробництвом електроенергії на АЕС запропонувала витрачати її надлишки на видобування криптовалют. Також вона доручила зменшити закупівлю ядерного палива для атомних електростанцій. Однак це може бути вигідно Росії – завдяки зменшенню частки американської компанії Westinghouse на користь "Росатому".

У Міністерстві енергетики України підтвердили, що хочуть видобувати криптовалюти на українських АЕС. Пілотний проєкт може бути запущено в Енергодарі – на потужностях Запорізької АЕС.

Курс біткоїна у вівторок, 2 червня, подолав психологічну позначку $10 тисяч і досяг $10121. Експерти з криптовалют зв'язали стрибок з протестами в США.