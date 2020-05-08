Біткоїн подорожчав до 10 тисяч доларів

Курс біткоїна в п'ятницю, 8 травня, вперше за три місяці подолав позначку в $10 тис.

За даними криптовалютної біржі Binance, ціновий максимум склав $10067 за одну монету. Рекордний показник було зафіксовано о 3:00 за київським часом. Після цього ціна знизилася і станом на 9:40 ранку становила $9780.

В середньому за добу ціна піднялася на 5,3%, що приблизно дорівнює $500.

Курс біткоїна виріс Binance

За даними порталу CoinMarketCap, дорожчають практично всі головні криптовалюти. Так, вартість Ethereum піднялася на 1,7%, Bitcoin Cach на 1,2% Bitcoin SV на 1,7%.

Вартість криптовалют CoinMarketCap

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о міністрерки енергетики Ольга Буславець у зв'язку із перевиробництвом електроенергії на АЕС запропонувала витрачати її надлишки на видобуток криптовалют. Також вона доручила зменшити закупи ядерного палива для атомних електростанцій. Однак це може бути вигідно Росії – за рахунок зменшення частки американської компанії Westinghouse на користь "Росатому".

У Міністерстві енергетики України підтвердили, що хочуть видобувати криптовалюти на українських АЕС. Пілотний проєкт може бути запущено в Енергодарі – за рахунок потужностей Запорізької АЕС.

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