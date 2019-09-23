Курс біткоїна розвернувся на 180 градусів: скільки коштує зараз

Курс біткоїна на вихідних так і не зміг відновитися після обвалу в кінці минулого тижня. У понеділок, 23 вересня, криптовалюта коштує $9940.

Після різкого падіння з $10280 до $9900 у четвер, ціна біткоїна швидко піднялася. За даними порталу CoinMarketCap, уже в п'ятницю його продавали майже по $10290. Однак розрахунки власників, які могли подумати, що "відіграли" несподівані збитки, виявилися помилковими.

Протягом усіх вихідних біткоїн втрачав ціну. До ранку неділі, 22 вересня, він знову обвалився до $9900. Трохи піднявшись, вартість цифрової валюти так і не змогла подолати психологічний рівень в $10 тис.

В результаті капіталізація біткоїна до ранку понеділка, 23 вересня, впала до 179 млрд доларів, а ціна за добу знизилась на 0,4%

Курс біткоїна CoinMarketCap

Курси інших основних криптовалют на вихідних також падали. За останню добу незначно (на 0,3-0,4%) змогли подорожчати тільки Litecoin і Tether.

Курс криптовалют CoinMarketCap

Курс біткоїна bloomchain.ru

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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