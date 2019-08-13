Курс біткоїна різко впав: скільки крипотовалюта коштує зараз

Курс біткоїна падає, а його власники втрачають гроші. У вівторок, 13 серпня, він подешевшав до $11288.
За даними інформаційного агрегатора CoinMarketCap, вартість головної цифрової валюти за добу знизилася на 0,85%, а загальна капіталізація впала до $201,5 млрд.
При цьому за останні 7 днів криптовалюта втратила понад $970. Минулого вівторка, 6 серпня, біткоїн коштував $12260, а капіталізація перевищувала $214 млрд.
Курс біткоїна падає
CoinMarketCap
Йдуть вниз і інші цифрові валюти. Курс Ethereum за добу знизився на 1,37%, XRP – на 0,85%, а Litecoin – 1,73%. А ось вартість Bitcoin Cash виросла на 1,23%.
Дешевшають основні цифрові валюти
CoinMarketCap
Курс біткоїна знижується
Довідка:
Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.
Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).
Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів до 2023 року. Криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року цитує експерта Yahoo! Finance.
Раніше голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.
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