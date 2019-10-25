Курс біткоїна різко розвернеться: аналітики дали несподіваний прогноз

Курс біткоїна після недавнього перелому продовжує падати. У ніч на п'ятницю він знизився до $7500.

За даними порталу CoinMarketCap, падіння ціни за добу склало 0,61%, а капіталізація криптовалюти (загальна вартість усіх монет) знизилася до рекордно низьких $135 млрд.

При цьому з іншими головними криптовалютами з топ-10 ситуація зворотна – всі вони, крім біткоїна, стрімко дорожчають. Так, Bitcoin SV виріс одразу на 13,3% і його ціна становить $111. Stellar подорожчав на 2,97%, а XRP – на 3,36%.

Проте експерти вважають, що зараз цифрові гроші йтимуть вниз. "На думку фінансових скаутів, ринок зараз увійшов у спадний тренд, тому найближчим часом його падіння продовжиться. У цьому випадку біткоїн може подешевшати до 7300 доларів, Ethereum – до 160 доларів, XRP – до 0,26 долара, а Litecoin – до 48 доларів", – йдеться в прогнозі на ForexClub.

bloomchain.ru

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може знизитися до $6000.

Курс біткоїна в понеділок, 30 вересня, упав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

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