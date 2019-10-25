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25 жовтня • оновлено в 03:34
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Курс біткоїна різко розвернеться: аналітики дали несподіваний прогноз

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Курс біткоїна після недавнього перелому продовжує падати. У ніч на п'ятницю він знизився до $7500.

За даними порталу CoinMarketCap, падіння ціни за добу склало 0,61%, а капіталізація криптовалюти (загальна вартість усіх монет) знизилася до рекордно низьких $135 млрд.

Курс біткоїна різко розвернеться: аналітики дали несподіваний прогноз

Новини
Біткоїн обвалився нижче $8 тисяч і потягнув на дно ринок криптовалют

При цьому з іншими головними криптовалютами з топ-10 ситуація зворотна – всі вони, крім біткоїна, стрімко дорожчають. Так, Bitcoin SV виріс одразу на 13,3% і його ціна становить $111. Stellar подорожчав на 2,97%, а XRP – на 3,36%.

Курс біткоїна різко розвернеться: аналітики дали несподіваний прогноз

Проте експерти вважають, що зараз цифрові гроші йтимуть вниз. "На думку фінансових скаутів, ринок зараз увійшов у спадний тренд, тому найближчим часом його падіння продовжиться. У цьому випадку біткоїн може подешевшати до 7300 доларів, Ethereum – до 160 доларів, XRP – до 0,26 долара, а Litecoin – до 48 доларів", – йдеться в прогнозі на ForexClub.

Курс біткоїна різко розвернеться: аналітики дали несподіваний прогноз

bloomchain.ru

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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