Курс біткоїна пробив психологічну позначку через протести в США

Курс біткоїна у вівторок, 2 червня, подолав психологічну позначку $10 тисяч і досяг $10 121. Експерти з криптовалют пов'язали стрибок із протестами в США.

За даними порталу CoinMarketCap, різкий стрибок вартості трапився приблизно о 2 годині ночі за київським часом, коли за кілька годин криптовалюта подорожчала більш ніж на $500.

Станом на 15:10 за Києвом капіталізація (загальна вартість усіх монет) перевищувала $186 млрд, а вартість за останню добу зросла на 6%.

Курс біткоїна

Разом із біткоїном дорожчають й інші основні криптовалюти. Зокрема, Ethereum виріс на 6,1%, Bitcoin Cash – на 9,49%, Litecoin – на 8,03%.

Курс криптовалют

Подорожчав через протести у США

Зростання курсу біткоїна експерти пов'язали з протестами в США, йдеться в публікації Forklog. "Всі трагічні потрясіння в США сприяють біткоїну. Курси рухаються в бік, протилежний збалансованому підходу. Коли біткоїн подолає $10 тис., він почне рухатися вгору дуже швидко", – написав CEO Galaxy Digital Майк Новограц.

Як повідомляв OBOZREVATEL. в.о міністрерки енергетики Ольга Буславець у зв'язку із перевиробництвом електроенергії на АЕС запропонувала витрачати її надлишки на видобування криптовалют. Також вона доручила зменшити закупівлю ядерного палива для атомних електростанцій. Однак це може бути вигідно Росії – завдяки зменшенню частки американської компанії Westinghouse на користь "Росатому".

У Міністерстві енергетики України підтвердили, що хочуть видобувати криптовалюти на українських АЕС. Пілотний проєкт може бути запущено в Енергодарі – на потужностях Запорізької АЕС.