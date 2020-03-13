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13 березня • оновлено в 11:55
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Курс біткоїна прискорив обвал: скільки коштує 13 березня

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Курс біткоїна в п'ятницю, 13 березня, обвалився до $5500.. За добу криптовалюта втратила майже $2000. Це відбувається на тлі обвалу цін на нафту, початку економічної кризи і пандемії коронавірусу.

За даними порталу CoinMarketCap, зниження склало 26%, а капіталізація (загальна вартість усіх монет) опустилася до $100 млрд. Ще вранці 12 березня біткоїн коштував понад $7400.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

CoinMarketCap

На цьому тлі стрімко дешевшають інші головні криптовалюти. Зокрема, курс Ethereum опустився на 25%, до $129; Ripple – на 18%, до $0,15; Bitcoin Саsh – на 29%, до $172; Litecoin – на 20%, до $34.

Курс криптовалют

Курс криптовалют

CoinMarketCap

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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