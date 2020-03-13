Курс біткоїна прискорив обвал: скільки коштує 13 березня

Курс біткоїна в п'ятницю, 13 березня, обвалився до $5500.. За добу криптовалюта втратила майже $2000. Це відбувається на тлі обвалу цін на нафту, початку економічної кризи і пандемії коронавірусу.

За даними порталу CoinMarketCap, зниження склало 26%, а капіталізація (загальна вартість усіх монет) опустилася до $100 млрд. Ще вранці 12 березня біткоїн коштував понад $7400.

Курс біткоїна CoinMarketCap

На цьому тлі стрімко дешевшають інші головні криптовалюти. Зокрема, курс Ethereum опустився на 25%, до $129; Ripple – на 18%, до $0,15; Bitcoin Саsh – на 29%, до $172; Litecoin – на 20%, до $34.

Курс криптовалют CoinMarketCap

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу;

6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

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