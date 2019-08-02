Курс біткоїна подолав психологічну позначку: чого чекати далі

Курс біткоїна після недавнього падіння до $9200 продовжує впевнено йти вгору. У п'ятницю, 2 серпня, він подолав позначку у $10500.

За даними інформаційного агрегатора CoinMarketCap, стрибок відбувся ввечері 1 серпня. За лічені години кріпттовалюта з $9970 подорожчала до $10440. А в п'ятницю дісталася і до $10550.

За останню добу біткоїн зріс на 5,50%, а його капіталізація склала $187,6 млрд.

coinmarketcap.com

Також дорожчають і інші основні цифрові валюти. Ethereum за добу зріс на 3,54%, Bitcoin SV на 6,31%, Litecoin - на 1,08%.

На думку співзасновника Fundstrat Global Advisors Тома Лі, біткоїн може досягти позначки в $20 тисяч до кінця 2019 року. Як повідомляє ForkLog, цьому допоможе зниження ставок Федеральною резервною системою США.

"Біткоїн зміцнює свої позиції в якості інструменту для макрохеджуванням ризиків. Зниження ставок підвищує ліквідність, це призводить до того, що гроші направляють в усі ризикові активи, а також в хеджування. У свою чергу, це позитивно впливає на біткоїн", - заявив співзасновник Fundstrat .

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоіни - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість біткоїна може опуститися до $8500, перш ніж вона знову досягне рекордної позначки в $ 20 000. Такий прогноз озвучив глава банку Galaxy Digital Майк Новограц

Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюти є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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