Курс біткоїна обвалився після досягнення максимуму за багато місяців
Вартість біткоїна у вівторок, 11 серпня. почала падати після зростання до $12 тис. напередодні.
За даними порталу CoinMarketCap, станом на 16:00 ціна знизилася на 1,14%, до $11691. Капіталізація (загальна вартість всіх біткоїнів) склала $215,8 млрд.
Напередодні було побито багатомісячний рекорд, коли вартість зросла до $12032 за монету.
Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна у вівторок, 28 липня, подолав психологічну позначку в $11,2 тис.
Більшість власників найпопулярнішої криптовалюти біткоїна купували його нижче, ніж поточна ціна на ринку. Якщо зараз вони його продадуть, то зможуть заробити. Але аналітики попередили – зараз цього робити не варто, оскільки вже скоро криптовалюта подорожчає ще на 35%.