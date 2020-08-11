Курс біткоїна обвалився після досягнення максимуму за багато місяців

Вартість біткоїна у вівторок, 11 серпня. почала падати після зростання до $12 тис. напередодні.

За даними порталу CoinMarketCap, станом на 16:00 ціна знизилася на 1,14%, до $11691. Капіталізація (загальна вартість всіх біткоїнів) склала $215,8 млрд.

Напередодні було побито багатомісячний рекорд, коли вартість зросла до $12032 за монету.

Курс біткоїна 11 серпня CoinMarketCap

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна у вівторок, 28 липня, подолав психологічну позначку в $11,2 тис.

Більшість власників найпопулярнішої криптовалюти біткоїна купували його нижче, ніж поточна ціна на ринку. Якщо зараз вони його продадуть, то зможуть заробити. Але аналітики попередили – зараз цього робити не варто, оскільки вже скоро криптовалюта подорожчає ще на 35%.