Курс біткоїна несподівано розвернувся: скільки коштує зараз

Курс біткоїна на ринку криптовалют в середу, 2 жовтня, впав до $8 298.

Згідно з даними порталу CoinMarketCap, це на 1,25% менше, ніж день тому. Капіталізація знизилася до $149,1 млрд. І це при тому, що у вівторок монета впевнено дорожчала й потягнула за собою інші.

CoinMarketCap

Втім, про якесь стійке здешевлення або подорожчання говорити не доводиться. Так, порівнюючи з "провалом" у понеділок, коли головна цифрова валюта впала відразу до $7 845, спостерігається зростання на $453. А ось якщо взяти дані 10 днів тому, то тоді курс біткоїна перевищував $10050 – на цілих $1 752 більше.

Інші криптовалюти ще раз підтвердили свою прив'язку до біткоїна. У середу вони почали синхронно падати в ціні. Так, вартість EOS зменшилася на 2,36%, Bitcoin SV – на 3,43%, а XRP – на 2,82%.

CoinMarketCap

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції й перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Курс біткоїна bloomchain.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюта може знизитися до $6000.

Курс біткоіна в понеділок, 30 вересня, впав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7 840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

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