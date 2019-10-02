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2 жовтня • оновлено в 13:59
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Курс біткоїна несподівано розвернувся: скільки коштує зараз

1.3т Читати матеріал російською

Курс біткоїна на ринку криптовалют в середу, 2 жовтня, впав до $8 298.

Згідно з даними порталу CoinMarketCap, це на 1,25% менше, ніж день тому. Капіталізація знизилася до $149,1 млрд. І це при тому, що у вівторок монета впевнено дорожчала й потягнула за собою інші.

Курс біткоїна несподівано розвернувся: скільки коштує зараз

CoinMarketCap

Втім, про якесь стійке здешевлення або подорожчання говорити не доводиться. Так, порівнюючи з "провалом" у понеділок, коли головна цифрова валюта впала відразу до $7 845, спостерігається зростання на $453. А ось якщо взяти дані 10 днів тому, то тоді курс біткоїна перевищував $10050 – на цілих $1 752 більше.

Інші криптовалюти ще раз підтвердили свою прив'язку до біткоїна. У середу вони почали синхронно падати в ціні. Так, вартість EOS зменшилася на 2,36%, Bitcoin SV – на 3,43%, а XRP – на 2,82%.

Курс біткоїна несподівано розвернувся: скільки коштує зараз

CoinMarketCap

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції й перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Курс біткоїна

Курс біткоїна

bloomchain.ru

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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