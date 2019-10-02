Курс біткоїна несподівано розвернувся: скільки коштує зараз

Курс біткоїна на ринку криптовалют в середу, 2 жовтня, впав до $8 298.
Згідно з даними порталу CoinMarketCap, це на 1,25% менше, ніж день тому. Капіталізація знизилася до $149,1 млрд. І це при тому, що у вівторок монета впевнено дорожчала й потягнула за собою інші.
CoinMarketCap
Втім, про якесь стійке здешевлення або подорожчання говорити не доводиться. Так, порівнюючи з "провалом" у понеділок, коли головна цифрова валюта впала відразу до $7 845, спостерігається зростання на $453. А ось якщо взяти дані 10 днів тому, то тоді курс біткоїна перевищував $10050 – на цілих $1 752 більше.
Інші криптовалюти ще раз підтвердили свою прив'язку до біткоїна. У середу вони почали синхронно падати в ціні. Так, вартість EOS зменшилася на 2,36%, Bitcoin SV – на 3,43%, а XRP – на 2,82%.
CoinMarketCap
Довідка:
Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції й перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.
Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).
Курс біткоїна
bloomchain.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.
У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюта може знизитися до $6000.
Курс біткоіна в понеділок, 30 вересня, впав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7 840.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".