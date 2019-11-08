Головна Новини
8 листопада • оновлено в 18:49
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Курс біткоїна несподівано обвалився: аналітик розповів, чого чекати далі

1.2т Читати матеріал російською

Курс біткоїна в п'ятницю, 8 листопада, обвалився нижче $9000. О 17.30 за київським часом головна криптовалюта коштувала $8782 і її ціна продовжувала падати.

За даними порталу CoinMarketCap, за добу вартість впала більш ніж на 5%, а капіталізація (загальна вартість усіх монет) знизилася до $158 млрд.

Новини
Готові ввести 5% податку: у Гончарука взялися за криптовалюти

Курс біткоїна обвалився

Курс біткоїна обвалився

CoinMarketCap

Інші головні криптовалюти теж стрімко дешевшають. Так, XRP втратив 5,92% вартості, Bitcoin Cash пішов вниз на 4,75%, Bitcoin SV подешевшав на 7,27%, а Stellar – на 5,72%.

Криптовалюти пішли вниз

Криптовалюти пішли вниз

CoinMarketCap

Експерти припускають, що ціна криптовалюти падатиме. "Аналітик ForkLog Владислав Власенко не виключає, що вже найближчим часом перша криптовалюта опиниться в діапазоні $8400-8600", – повідомив портал ForkLog.

Курс біткоїна впав

Курс біткоїна впав

life.ru

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel