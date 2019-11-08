Курс біткоїна несподівано обвалився: аналітик розповів, чого чекати далі

Курс біткоїна в п'ятницю, 8 листопада, обвалився нижче $9000. О 17.30 за київським часом головна криптовалюта коштувала $8782 і її ціна продовжувала падати.

За даними порталу CoinMarketCap, за добу вартість впала більш ніж на 5%, а капіталізація (загальна вартість усіх монет) знизилася до $158 млрд.

Курс біткоїна обвалився CoinMarketCap

Інші головні криптовалюти теж стрімко дешевшають. Так, XRP втратив 5,92% вартості, Bitcoin Cash пішов вниз на 4,75%, Bitcoin SV подешевшав на 7,27%, а Stellar – на 5,72%.

Криптовалюти пішли вниз CoinMarketCap

Експерти припускають, що ціна криптовалюти падатиме. "Аналітик ForkLog Владислав Власенко не виключає, що вже найближчим часом перша криптовалюта опиниться в діапазоні $8400-8600", – повідомив портал ForkLog.

Курс біткоїна впав life.ru

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може знизитися до $6000.

Курс біткоїна в понеділок, 30 вересня, упав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

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