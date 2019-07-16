Курс біткоїна може впасти: названа вирішальна дата

Курс біткоїна трохи виріс після падіння, яке тривало останній тиждень. Зараз він коливається на рівні $10780. Але його майбутнє залежить від іще не випущеної "крипти" від Facebook.

За добу приріст вартості біткоїна склав близько 4,5%. За даними інформаційного агрегатора coinmarketcap.com, вартість біткоїна станом на 15.00 вівторка, 16 липня, становить $10753. Тиждень тому, 10 липня, вартість криптовалюти досягла $13077, але в той же день курс упав і продовжував падати. Вранці 15 липня він виявився нижче $10 тисяч - на позначці $9994, а потім повільно пішов вгору.

Курс біткоїна трохи виріс coinmarketcap.com

Експерти вважають, що майбутнє біткоїна залежить від того, чим завершаться "криптовалютні" слухання в Конгресі США. Їх проведуть сьогодні з приводу криптовалюти Libra, яку збирається випустити компанія Facebook.

У компанії припускають, що нова "монета" стане альтернативним засобом оплати і користувачі зможуть розраховуватися один з одним, відправляючи перекази за допомогою смартфона. І при цьому Libra не конкуруватиме з національними валютами. А ось у Конгресі вимагають почекати із запуском альтернативного засобу оплати, щоб вивчити його і пов'язані з ним ризики.

Від рішення Конгресу і можливого виходу Libra на ринок може залежати і майбутнє вже існуючих криптовалют.

"Прийдешні слухання можуть вплинути на поведінку ринку криптовалют. У разі, якщо регулятори зможуть домогтися зупинки розробки проекту Libra, курс bitcoin почне падати", –наводить думку аналітика CoinDesk Markets Омкара Годбоула ресурс BloomChain.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна після максимуму в $13 тисяч, досягнутого в кінці червня, вже незабаром може впасти до $10 тисяч. Головні причини – тиск на криптовалюту Facebook з боку регулятора у США й атака хакерів на біржу криптовалют у Японії.

У результаті злому хакерами криптовалютної біржі в Японії, зникли $32 млн, велика частина з яких належала клієнтам.

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