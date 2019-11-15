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15 листопада • оновлено в 17:38
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Курс біткоїна може різко змінитися: з'явився прогноз на найближчий час

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Курс біткоїна найближчим часом може впасти до $8500. У п'ятницю, 15 листопада, вартість криптовалюти коливалася в межах $8720-8600.

Такий прогноз дав фінансовий аналітик Євген Турчак. "Найближчим часом ринок продовжить дивитися вниз. При такому сценарії розвитку подій курс біткоїна може впасти до $8500, Ethereum може подешевшати до $180, XRP – до $0,26, а Litecoin – до $58", – цитує експерта ForexClub.

Турчак зазначив, що основні криптовалюти у п'ятницю продовжують своє зниження, незважаючи на позитивні новини про те, що країни БРІКС обговорюють єдину криптовалюту і систему платежів. Крім того, випущена біржею Coinbase дебетова карта Coinbase Card додала п'ять криптовалют до списку підтримуваних цифрових активів і стала доступна ще в десяти країнах.

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За даними порталу CoinMarketCap, вартість біткоїна в п'ятницю знизилася на 0,5%, а капіталізація (загальна вартість усіх монет) склала $156,7 млрд.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

Курс біткоїна

Курс біткоїна

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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