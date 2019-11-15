Курс біткоїна може різко змінитися: з'явився прогноз на найближчий час

Курс біткоїна найближчим часом може впасти до $8500. У п'ятницю, 15 листопада, вартість криптовалюти коливалася в межах $8720-8600.

Такий прогноз дав фінансовий аналітик Євген Турчак. "Найближчим часом ринок продовжить дивитися вниз. При такому сценарії розвитку подій курс біткоїна може впасти до $8500, Ethereum може подешевшати до $180, XRP – до $0,26, а Litecoin – до $58", – цитує експерта ForexClub.

Турчак зазначив, що основні криптовалюти у п'ятницю продовжують своє зниження, незважаючи на позитивні новини про те, що країни БРІКС обговорюють єдину криптовалюту і систему платежів. Крім того, випущена біржею Coinbase дебетова карта Coinbase Card додала п'ять криптовалют до списку підтримуваних цифрових активів і стала доступна ще в десяти країнах.

За даними порталу CoinMarketCap, вартість біткоїна в п'ятницю знизилася на 0,5%, а капіталізація (загальна вартість усіх монет) склала $156,7 млрд.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може знизитися до $6000.

Курс біткоїна в понеділок, 30 вересня, упав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

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