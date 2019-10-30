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30 жовтня • оновлено в 11:35
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Курс біткоїна несподівано змінився: скільки коштує зараз

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Курс біткоїна впав у середу, 30 жовтня, і в середньому криптовалюту продають за $9258. За добу її вартість знизилася більш ніж на 2%.

За даними порталу CoinMarketCap, капіталізація біткоїна (загальна вартість усіх монет) становить $166,8 млрд. Це майже на $6 млрд нижче, ніж під час недавнього злету вартості, який трапився 26 жовтня.

Курс біткоїна сильно коливається

Курс біткоїна сильно коливається

CoinMarketCap

Курси інших головних криптовалют також нестабільні. Так, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Tether трохи, але дорожчають (на 0,18-1,48%). А ось ціна Litecoin, EOS, Binance Coin і Bitcoin SV пішла вниз (на 1,01-2,96%).

Новини
Біткоїн обвалився нижче $8 тисяч і потягнув на дно ринок криптовалют

Цікаво, що криптовалюта Stellar, яка дуже довго займала десяту позицію в списку найдорожчих, поступилася місцем монеті TRON. Stellar зараз коштує $0,065160 (приблизно 1,64 грн), а TRON – $0,021162 (приблизно 53 копійки).

Курс біткоїна несподівано змінився: скільки коштує зараз

CoinMarketCap

Експерти вважають, що курс біткоїна падатиме. "На думку фінансових скаутів, найближчим часом ринок продовжить своє корекційне зниження. За такого сценарію розвитку подій біткоїн може подешевшати до $9000 і пробити цю психологічну позначку, Ethereum – піти нижче $185, XRP – ослабнути до $0,29, а Litecoin – до $58", – йдеться в прогнозі на ForexClub.

Курс біткоїна несподівано змінився: скільки коштує зараз

bloomchain.ru

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Курс біткоїна в ніч із п'ятниці на суботу, 26 жовтня, здійснив неймовірний стрибок майже на 30%, піднявшись до $9600.

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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