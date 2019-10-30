Курс біткоїна несподівано змінився: скільки коштує зараз

Курс біткоїна впав у середу, 30 жовтня, і в середньому криптовалюту продають за $9258. За добу її вартість знизилася більш ніж на 2%.

За даними порталу CoinMarketCap, капіталізація біткоїна (загальна вартість усіх монет) становить $166,8 млрд. Це майже на $6 млрд нижче, ніж під час недавнього злету вартості, який трапився 26 жовтня.

Курс біткоїна сильно коливається CoinMarketCap

Курси інших головних криптовалют також нестабільні. Так, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Tether трохи, але дорожчають (на 0,18-1,48%). А ось ціна Litecoin, EOS, Binance Coin і Bitcoin SV пішла вниз (на 1,01-2,96%).

Цікаво, що криптовалюта Stellar, яка дуже довго займала десяту позицію в списку найдорожчих, поступилася місцем монеті TRON. Stellar зараз коштує $0,065160 (приблизно 1,64 грн), а TRON – $0,021162 (приблизно 53 копійки).

CoinMarketCap

Експерти вважають, що курс біткоїна падатиме. "На думку фінансових скаутів, найближчим часом ринок продовжить своє корекційне зниження. За такого сценарію розвитку подій біткоїн може подешевшати до $9000 і пробити цю психологічну позначку, Ethereum – піти нижче $185, XRP – ослабнути до $0,29, а Litecoin – до $58", – йдеться в прогнозі на ForexClub.

bloomchain.ru

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може знизитися до $6000.

Курс біткоїна в понеділок, 30 вересня, упав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

Курс біткоїна в ніч із п'ятниці на суботу, 26 жовтня, здійснив неймовірний стрибок майже на 30%, піднявшись до $9600.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!