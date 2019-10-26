Курс біткоїна рекордно пішов угору: влада Китаю ухвалила важливе рішення

Курс біткоїна в ніч з п'ятниці на суботу, 26 жовтня, зробив неймовірний стрибок майже на 30%, піднявшись до $9600.

А близько 5 години ранку за київським часом він і зовсім подолав психологічний рівень в $10 тис. Правда потім ціна знизилася. За даними порталу CoinMarketCap вчора курс криптовалюти коливався в межах $7500. Отже, всього на ніч вартість біткоїна злетіла на $2100.

Капіталізація (загальна вартість усіх монет) зі $135 млрд піднялася до $172 млрд, тобто власники біткоїна розбагатіли на $37 млрд. Домінування біткоїна (його частка серед всіх криптовалют) становить 68,3%.

Курс біткоїна рекордно виріс CoinMarketCap

Стрибок біткоїна буквально "підірвав" ринок криптовалют. Практично всі серед топ-100 найдорожчих на цьому тлі пішли в ріст. При чому, у деяких подорожчання теж сягає десятків відсотків.

Так, тільки в першій десятці Ethereum виріс на 14,95%, Bitcoin Cash – на 23,56%, Litecoin – на 17,83%, EOS – на 20,44%, Bitcoin SV – на 28,99%.

Подорожчали майже всі криптовалюти CoinMarketCap

Експерти з криптовалют пов'язують зростання курсу новинами з Китаю, де влада вирішила легалізувати блокчейн.

"На думку аналітика Алекса Крюгера, таке стрімке зростання обумовлене виключно фундаментальними факторами, а саме – заявою голови КНР Сі Цзіньпіна, в якому він підтримав розвиток блокчейну. Блокчейн з'явився на передовиці китайської газети People's Daily, а деякі університети КНР вже пообіцяли відкрити курси. При цьому в газеті нічого не сказано ні про криптовалюти, ні про біткоїни зокрема", – повідомив в суботу вранці, 26 жовтня, портал ForkLog.

Видання зазначає, що після завявленія Цзіньпіна про блокчейн акції китайської компаніі XNET, яка раніше випустила свою криптовалюту, злетіли на більш ніж на 100%.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може знизитися до $6000.

Курс біткоїна в понеділок, 30 вересня, упав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

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