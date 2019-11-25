Курс біткоїна несподівано обвалився: експерти дали загрозливий прогноз

Курс біткоїна знову пішов у піке. Вранці в понеділок, 25 листопада, він подешевшав до $6715. За добу ціна впала більш ніж на $500.

За даними порталу CoinMarketCap, зниження склало 7,63%, а капіталізація впала до рекордно низького рівня – $121,2 млрд.

Минулої п'ятниці після падіння більш ніж на 10% біткоїн коштував $7158. Це радикально розходиться з прогнозами, які попереднього тижня давали експерти з криптовалют. Тоді вони припускали, що ціна може знизитися лише до $8000.

Як упав біткоїн за добу CoinMarketCap

Подібний обвал трапився й з іншими провідними цифровими валютами. Так, Ethereum (друга головна криптовалюта) впав на 9,82%, XRP – на 8,59%, Bitcoin Cash – на 6,84%, EOS звалився на 9,83%, а Bitcoin SV на 8,04%.

Зате на тлі загального обвалу несподівано подорожчала досі маловідома криптовалюта Storeum. За добу вона зросла на 302,99%. піднявшись відразу на 61 позицію в списку найдорожчих цифрових валют світу. Ціна однієї монети – $0,5.

Курс криптовалют CoinMarketCap

Поки виразних пояснень обвалу ринку криптовалют у експертів немає. Але вони припускають, що монети й далі дешевшатимуть. "На думку фінансових скаутів, ринок найближчим часом продовжить своє стрімке падіння – біткоїн може "здати" позначку $6500, Ethereum – піти нижче за $130, XRP – нижче $0,20, а Litecoin – підійти до $40", – йдеться в прогнозі на сайті ForexClub.

Біткоїн впав

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може знизитися до $6000.

Курс біткоїна в понеділок, 30 вересня, упав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

Курс біткоїна в ніч з п'ятниці на суботу, 26 жовтня, зробив неймовірний стрибок майже на 30%, піднявшись до $9600.

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