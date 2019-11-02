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2 листопада • оновлено в 11:47
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Курс біткоїна розвернувся на 180 градусів: скільки коштує зараз

1.1т Читати матеріал російською

Курс біткоїна в суботу, 2 листопада, склав $9267. За добу монета подорожчала більш ніж на $110.

Згідно з даними порталу CoinMarketCap, зростання склало понад 1,2%, а капіталізація криптовалюти зі $164,9 млрд підскочила до $167 млрд.

Курс біткоїна пішов вгору

Курс біткоїна пішов вгору

CoinMarketCap

Інші головні цифрові валюти теж стали дорожчати. У топ-10 найдорожчих найпомітніше злетів EOS – на 2,99% за добу. Stellar виріс на 1,47%, а Bitcoin SV – на 1,3%. Помітно зріс і Binance Coin – відразу на 1,79%.

Криптовалюти дорожчають

Криптовалюти дорожчають

CoinMarketCap

При цьому експерти ринку криптовалют вважають, що це зростання не триватиме довго і вслід за ним ринок може обвалитися. "На думку фінансових скаутів, період корекційного зростання на ринку буде недовгим. Незабаром біткоїн може все-таки пробити вниз психологічний рівень $9000, Ethereum може опуститися нижче $180, XRP - нижче $0,29, а Litecoin – подешевшати до $56" , – сказано в прогнозі на ForexClub.

Курс біткоїна виріс

Курс біткоїна виріс

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Курс біткоїна в ніч із п'ятниці на суботу, 26 жовтня, здійснив неймовірний стрибок майже на 30%, піднявшись до $9600.

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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