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14 вересня • оновлено в 04:30
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Курс бікоїна впав: власники зазнали рекордних збитків

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Курс бікоїна за тиждень обвалився більш ніж на $500. У п'ятницю, 13 вересня, він становить $10332.

За даними криптовалютного порталу CoinMarketCap, за добу монета подорожчала на 0,7%, а її капіталізація склала $185 млрд.

При цьому в понеділок, 9 вересня, вартість цифрової валюти доходила до $10880, а капіталізація перевищувала $195 млрд.

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Таким чином, власники бікоїна через падіння курсу втратили близько $10 млрд.

Падіння курсу бікоїна за тиждень

Падіння курсу бікоїна за тиждень

CoinMarketCap

Інші криптовалюти з топ-10 зараз падають.

Курс бікоїна впав: власники зазнали рекордних збитків

При цьому експерти криптовалютного ринку вважають, що на наступному тижні цифрові гроші підуть у ріст.

"Курс бікоїна в найближчій перспективі може збільшитися до $10500, Ethereum має шанси на зростання до $185, XRP може зміцнитися до $0,26, а Litecoin - до $70", – сказано в прогнозі ForexClub.

Курс бікоїна впав: власники зазнали рекордних збитків

bloomchain.ru

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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