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2 листопада • оновлено в 10:16
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"Купуєте зброю!" Російське МЗС висунуло гучне звинувачення США

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Глава російського МЗС Сергій Лавров звинуватив США у підтримці лояльних Вашингтону них збройних формувань на доходи від видобутої в Сирії нафти.

Про це він заявив у п'ятницю, 1 листопада, в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 24" у програмі "Международное обозрение", повідомляє "Интерфакс".

"Нафта вивозиться на переробку за межі Сирії, і, звичайно, за рахунок доходів від цієї нафти США підтримують лояльні до них збройні формування", – сказав Лавров.

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Видання повідомляє, що раніше в п'ятницю МЗС РФ звинуватив США у контрабанді нафти з Сирії на десятки мільйонів доларів на місяць. У свою чергу міністр оборони США Марк Еспер заявив журналістам, що контроль американських військових над районами нафтових родовищ в Сирії необхідний як для захисту їх від ІДІЛ, так і для забезпечення доступу до них Демократичних сил Сирії, опозиційних сирійському уряду.

"Купуєте зброю!" Російське МЗС висунуло гучне звинувачення США

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Сергій Лавров
Місце
Сирія
Теги
нафта Росія - країна-агресор
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Обычная брехня Печальной Лошади (Лавруха). Брехня не подтвержденная ни единым доказательством. Тип этой брехни такой же как и в анекдоте про Чапаева, который утверждал что если у женщины есть рот, значит она в него берет.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так Трамп на днях заявил, что сирийская нефть теперь принадлежит Америке и что 45 миллионов, которые Америка зарабатывает на воровстве сирийской нефти вполне себе хорошие деньги. А чему удивляться? Президент страны, разбогатевшей на грабеже колоний, как все англосаксонские империи. Украине есть над чем задуматься. Хотя уже поздно.
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