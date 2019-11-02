"Купуєте зброю!" Російське МЗС висунуло гучне звинувачення США

Глава російського МЗС Сергій Лавров звинуватив США у підтримці лояльних Вашингтону них збройних формувань на доходи від видобутої в Сирії нафти.

Про це він заявив у п'ятницю, 1 листопада, в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 24" у програмі "Международное обозрение", повідомляє "Интерфакс".

"Нафта вивозиться на переробку за межі Сирії, і, звичайно, за рахунок доходів від цієї нафти США підтримують лояльні до них збройні формування", – сказав Лавров.

Видання повідомляє, що раніше в п'ятницю МЗС РФ звинуватив США у контрабанді нафти з Сирії на десятки мільйонів доларів на місяць. У свою чергу міністр оборони США Марк Еспер заявив журналістам, що контроль американських військових над районами нафтових родовищ в Сирії необхідний як для захисту їх від ІДІЛ, так і для забезпечення доступу до них Демократичних сил Сирії, опозиційних сирійському уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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