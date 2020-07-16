Купівля готелю "Дніпро": ЗМІ заявили про зв'язок "Смартленда" з Росією

Реальними власниками київського готелю "Дніпро", яку викупила компанія "Смартленд", може бути група російських бізнесменів.

Про це пише "Страна", зазначаючи, що їхні інтереси лобіює радник Офісу президента України з питань грального бізнесу Борис Баум, якого також називають близьким до заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

"Сама по собі фірма-покупець готелю "Дніпро" нагадує класичну прокладку. Вона буквально нещодавно мала статутний фонд всього трохи більше 2 тисяч гривень і значилася за "лівою" адресою. І тільки напередодні торгів в неї влили більше 11 мільйонів", – пише видання , посилаючись на своє джерело.

За його даними, готель купувався під запуск казино. На ринку нерухомості є інформація, що нові власники не будуть вкладатися в серйозне оновлення готелю і хочуть побудувати новий комплекс з нуля. До території "Дніпра" можуть приєднати довколишній ділянку, що належить приватним особам, яка довгий час пустує. Там нібито і буде облаштовано казино, а також зали ігрових автоматів.

"Баум ще минулого року готував Дніпро до приватизації. Хотів повісити на нього п'яту зірку", – розповіла Олена Мочалова, керівник громадського об'єднання "Підтримка легалізації грального бізнесу в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти з'ясували, що компанію "Смартленд", яка на аукціоні викупила київський готель "Дніпро" за 1,11 млрд грн, заснував професійний гравець в покер Ванхапелто Петтері.