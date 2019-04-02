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Купив три квартири за день: чиновник міськради показав мільйонні статки і житло в РФ

1.3тЧитати матеріал російською

Головний спеціаліст-юрисконсульт управління праці та соцзахисту одного з районів Харкова Іван Савченко задекларував 7 квартир в Україні, Чехії та Росії. При цьому сам чиновник зареєстрований в ще одній квартирі, яка належить заводу "Світло шахтаря", а три квартири в Чехії він купив за один день.

Про це з посиланням на декларації Савченко повідомляє видання "Інформатор". Так, співробітник міськради Харкова, згідно з декларацією, отримав спадок на суму в 662 тис. грн і квартиру в Росії, про що вказав у своїй декларації. Вартість житла – 1,9 млн грн.

Чиновник отримав право придбання квартири ще рік тому, а задекларував лише кілька днів тому. У декларації співробітника харківської мерії за 2018 зазначено, що його дружина – громадянка РФ. Виявилося, у Савченко велику кількість нерухомості, в тому числі і за кордоном.

Так, в декларації за 2018 рік він вказав 2 квартири в Харкові (сам прописаний в нерухомості, що належить заводу "Світло шахтаря"), чотири квартири в Чехії. Всього, разом з нерухомістю в РФ, у нього 7 квартир.

Купив три квартири за день: чиновник міськради показав мільйонні статки і житло в РФ

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"А три з чотирьох квартир в Чехії були придбані в один день. У документі є і згадка про квартирі в РФ, про яку говорилося вище. Але зазначена загальна власність з двома громадянками РФ. Однією з них є Маргарита Булкіна, яка залишила Савченко квартиру у спадок. Дружина Савченко, росіянка Наталя Халютіна є кінцевим власником ТОВ "Вестарт", зареєстрованого в Харкові і має 100% корпоративних прав на цю фірму", – йдеться в матеріалі видання.

Купив три квартири за день: чиновник міськради показав мільйонні статки і житло в РФ

Купив три квартири за день: чиновник міськради показав мільйонні статки і житло в РФ

На банківських рахунках Савченко тримає 200, 777 і 20 тис. грн. Готівкою він тримає $ 59 тис.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що судді Конституційного суду, які відмінили покарання за незаконне збагачення чиновників, за 2018 рік значно збільшили свої статки. Деякі з них розбагатіли на мільйони гривень.

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Тема
Декларації про доходи чиновників
Місце
Україна
Тег
декларація
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