Кулеба анонсував початок авіаперельотів після карантину

Внутрішнє авіасполучення в Україні може відновитися вже влітку.

А от із міжнародним буде складніше, тому що рішення про відкриття неба залежатиме від декількох держав. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1" у середу, 6 травня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, наразі багато європейських країн, що є потужними туристичними напрямками, "ламають голови, як це все врегулювати".

"Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Так, як було колись – такого не буде точно", – сказав Кулеба.

Регулярні польоти за кордон можуть розпочатися з вересня, але за умови, що у світі не трапиться нової хвилі коронавірусу.

Міжнародне автобусне сполучення відновиться, коли скасують заборону на в'їзд для іноземців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" може запустити електрички для початку виходу з карантину.

За найоптимістичнішими прогнозами, метро в Україні відкриють у середині літа, а масковий режим протримається щонайменше до кінця року.