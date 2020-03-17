Російський олігарх Пригожин вимагатиме у США $50 млрд: за що судитиметься

Російський олігарх Євген Пригожин, якого називають "кухарем" президента РФ Володимира Путіна, заявив, що подасть проти США позов на $50 млрд за нібито незаконне переслідування його компанії "Конкорд".

За його словами, рішення американського суду щодо припинення справи про втручання "Конкорда" у вибори президента США в 2016 році вказує на хибність звинувачень, передає "Інтерфакс".

Євген Пригожин

"16 березня в 18:00 Уряд США, побоявшись розголосу і справедливого судового розгляду, подав клопотання про зняття звинувачень з "Конкорда" і припинення кримінальної справи. А це означає, що твердження "Пригожин втручався у вибори президента США", "Конкорд" втручався у вибори президента США", "Росія втручалася у вибори президента США" є брехнею і вигадкою", – сказано в заяві Пригожина.

Він підкреслив, що на цьому суперечку між "Конкордом" і урядом США не закінчено.

"Наразі готується позов "Конкорд проти США" за незаконне переслідування і санкції на суму $50 млрд", – йдеться в заяві Пригожина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники американської розвідки заявили, що Росія втручається у вибори президента США 2020 року і підтримує переобрання чинного президента США Дональда Трампа.

У свою чергу американський президент спростував такі заяви. Він назвав їх "дезінформацією, яку поширюють демократи".

Ввести санкції Євросоюзу проти російського олігарха Євгена Пригожина, якого називають "кухарем" президента РФ Володимира Путіна, попросили лідер демократів в сенаті Чак Шумер і четверо інших сенаторів.

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