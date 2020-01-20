Кухар Путина займеться видобутком нафти у Сирії: росЗМІ провели гучне розслідування

Російський мільярдер Євген Пригожин, якого в ЗМІ називають кухарем президента РФ Володимира Путіна, отримав для своїх фірм дозвіл на розробку нафти і газу в Сирії.

Йдеться про компанії "Велада" і "Меркурій", які, ймовірно, пов'язані з бізнесменом. Про це йдеться в розслідуванні "Новой газеты". У грудні 2019 року парламент Сирії ухвалив закони про договори з цими компаніями. Загальна площа родовищ за контрактами досягає 12 тисяч квадратних кілометрів, а запаси газу, за оцінкою влади Сирії, складають не менш як 250 млрд кубометрів.

Фірми Євгена Пригожина в Сирії

Видання з'ясувало, що компанію "Велада" зі статутним капіталом 10 тисяч рублів у 2015 році заснувала Катерина Трофимова, співробітниця компанії "Конкорд менеджмент і консалтинг", пов'язаної з Пригожиним. У 2018 році компанію очолила студентка Дарина Барановська. У компанії немає ні публічних номера телефону, ні електронної пошти, ні сайту.

"Яким чином компанія, яка не має ні досвіду роботи в геологорозвідці і газовидобутку, яка не має ні співробітників, ні капіталу, примудряється отримати контракт на потенційні 250 мільярдів кубометрів природного газу в немирній Сирії – загадка", – сказано в публікації.

А ось компанія "Меркурій" – серйозний гравець. За даними "Новой газеты", фірма в 2015-2018 роках забезпечувала харчуванням військових на Далекому Сході. Потім компанія зайнялася розвідкою родовищ в Сирії. Про те, що "Меркурій" пов'язаний зі структурами Пригожина, в лютому 2019 го повідомляло "Настоящее время". Сирійська влада говорила, що співпрацює з фірмою з 2017 року.

"Новая газета" зазначає, що в 2016 році компанія "Євро Поліс", пов'язана з російською ПВК "Вагнер", у травні 2017 року домовилася з урядом Сирії, що звільнить нафтові і газові родовища в обмін на чверть від обсягу подальшого видобутку. Структури Пригожина, за оцінкою газети, щомісяця отримують в Сирії ресурси вартістю близько $20 млн. Видання припускає, що "Велада" і "Меркурій" – це тільки частина компаній, що беруть участь у сирійському проєкті.

У пресслужбі компанії "Конкорд" заявили, що "Велада" і "Меркурій" не мають відношення до структур Пригожина.

Як писав OBOZREVATEL, в жовтні 2019 го в мережі з'явилися повідомлення про загибель Євгена Пригожина. Припускалось, що він нібито розбився на літаку в Конго. Російський ресурс АБН з посиланням на знайомих мільярдера пізніше заявив, що олігарх живий.

Німецьке видання заявило про затримання в Мюнхені мільярдера Євгена Пригожина, званого в ЗМІ кухарем президента Росії Володимира Путіна.

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