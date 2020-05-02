Журналістка Світлана Крюкова розкритикувала заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка за виправдання роботи мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" у карантин.

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Відповідний пост з'явився на Facebook-сторінці журналістки в суботу, 2 травня. Крюкову обурило, що заступник голови ОП "на блакитному оці заявляє, що будівельні магазини, крім "Епіцентру", не працюють, тому що не хочуть".

Кирило Тимошенко Колаж

Так, раніше в одному з інтерв'ю Тимошенко сказав, що "Епіцентр" працює в розпал карантину, а інші господарські магазини закриті, тому що "це рішення самих компаній, працювати чи ні".

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Нагадаємо, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка в мережі назвали ймовірним замовником кібератак на видання OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що торговельна мережа "Епіцентр" у карантин може продавати тільки дезінфікуючі засоби, а за порушення обмежень гіпермаркети можуть закрити.