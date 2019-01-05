Крок назустріч ''євробляхам'': в Україні спростили продаж розмитнених авто

В Україні спростили процедуру продажу транспортних засобів, розмитнених за зниженою ставкою акцизного податку, до яких відносяться автомобілі на єврономерах – так звані "євробляхи".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, посилаючись на офіційне роз'яснення від Державної фіскальної служби.

"Тепер не потрібно чекати 365 днів, щоб продати авто, яке ви розмитнили за зниженими ставками акцизного податку", - пояснив чиновник.

"З сьогоднішнього дня відмітка про заборону відчуження в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не завадить вам продати/перереєструвати авто. Без всяких доплат акцизного податку", - заявив Криклій.

За його словами, відтепер не потрібно додатково проводити перереєстрацію авто, щоб позбутися відповідної відмітки.

liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня 2016 року Верховна Рада знизила акцизи на імпорт старих автомобілів по деяких позиціях у 28 разів. Закон набув чинності 1 серпня. Пільгові умови ввезення автомобілів поширювалися при ввезенні однією людиною не більше одного автомобіля на рік. Закон повинен був діяти до 31 грудня 2018 року.

Протягом 365 днів з дня реєстрації транспортного засобу, при ввезенні якого застосовувалися знижені ставки акцизного податку, діяла заборона на його відчуження.