Криворіжець і не лох: комітет Ради вибрав нового кандидата до ради НБУ

Фінансового аналітика з Кривого Рогу Віталія Шапрана вибрали в якості кандидата на посаду члена ради НБУ. Таке рішення прийняв парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Тепер кандидатуру повинні затвердити на голосуванні парламенту.

Про це повідомляє FinClub. Шапран набрав 17 голосів. На другому місці опинився ексміністр фінансів Віктор Пинзеник з 10 голосами. Таке рішення вже встиг прокоментувати і сам аналітик. На своїй сторінці в соцмережі він написав: "хочу подякувати членам Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, які за мене проголосували як за кандидата на посаду члена Ради НБУ. Для мене це прояв і високої довіри, і водночас велика відповідальність. Вірю, що Верховна Рада України найближчим часом легітимізує відповідну рекомендацію Комітету ".

Віталій Шапран

Вакансія в Раді НБУ з'явилася після переходу заступник голови Ради НБУ Тимофія Милованова в уряд Гончарука на пост міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. 13 жовтня фінкомітету обговорив кілька десятків кандидатур, проте рішення так і не прийняв. Цього разу парламентарієм вдалося визначитися. Шапран має всі шанси незабаром зайняти нове крісло в НБУ.

Чим займається рада НБУ?

Рада НБУ складається з 9 чоловік (в тому числі і глави НБУ) і розробляє політику Нацбанку на основі пропозицій правління. Більш того, сама рада контролює роботу, ухвалює витрати, розподіляє прибуток і навіть визначає розмір зарплат глави НБУ і його заступників.

Фактично будь-який член ради може вплинути на монітарну політику в країні.

Хто такий Шапран?

Віталій Шапран народився в Кривому Розі, але свою кар'єру побудував в Києві. Він входив в різні експертні поради, а зараз працює старшим експертом Ради НБУ і членом виконкому "Українського товариства фінансових аналітиків" (УТФА). Після приватизація ПриватБанку він активно підтримував рішення НБУ і Кабміну.

Біографія:

Починав кар'єру у відділі кредитів і ресурсів регіональної мережі АППБ "Аваль". Закінчив Київський національний економічний університет (КНЕУ), має два фінансово-економічних освіти за спеціальністю "фінанси і банківська справа".

З січня 2007 року - заступник директора, головний фінансовий аналітик рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг". З 2013 року радник директора РА.

З жовтня 2010 очолив рейтинговий комітет Української асоціації по захисту інвесторів кредиторів і страхувальників (УПАЗІКС).

У липні 2014 року було переобрано до складу громадської ради при НКЦПФР, де очолив комітет з відкритості фондового ринку.

Також в на початку 2015 року ввійшов до складу однієї з робочих груп експертної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

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