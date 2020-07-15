Криклій сказав, як новий збір з пасажирів вплине на ціну авіаквитків
Запровадження збору за виліт пасажирів з українських аеропортів не вплине на вартість квитків.
Раніше авіакомпанії також здійснювали цей збір. Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, йдеться у повідомленні 24 каналу. Досі питання регулювала постанова Кабінету Міністрів.
За його словами, інколи це створювало певну загрозу, бо не всі перевізники хотіли платити та зверталися в судові інстанції. Однак Криклій наголосив, що й українські, й іноземні компанії збір платили.
"Тому запровадження збору за виліт на ціну квитків не повинно вплинути", – зазначив міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада ухвалила закон 485-ІХ, яким запровадила збір за кожного пасажира, який вилітає з українського аеропорту.. У випадку міжнародних перельотів він становитиме $2 з людини.
Президент Володимир Зеленський підписав закон №692-IX державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу.