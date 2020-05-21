Криклій сказав, коли "Укрзалізниця" запустить поїзди

"Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень з 1 червня.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій 21 травня, йдеться на сайті міністерства.

“Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції “Київ-Пасажирський” вже демонтували МАФи, встановили сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтували приміський вокзал”, – сказав Криклій.

Відновлення роботи "Укрзалізниці"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 22 травня відновиться рух міського громадського транспорту. Міжобласні перевезення поки не відкриватимуть.

Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми і які були закриті на карантин. Зокрема, робота ринків регламентуватиметься чіткими санітарними нормами.

Вісім областей України, зокрема західних, не відповідають критеріям для того, щоб запустити там транспорт у рамках пом'якшення карантинних заходів. Про це під час онлайн-брифінгу заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

Київ, як і решта міст України, з 22 травня розпочне новий етап послаблення карантину, введеного через поширення COVID-19. Тоді за умови дотримання правил зможуть запрацювати промислові ринки, великі магазини, спортзали та фітнес-центри.