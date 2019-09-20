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20 вересня • оновлено в 13:00
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Криклій анонсував гучну відставку в "Укравтодорі"

1.3т Читати матеріал російською

Керівник "Укравтодору" Славомір Новак збирається піти у відставку.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав в інтерв'ю журналу "Фокус". "Новак сам планує йти, він розуміє, що змінився політичний ландшафт. Хоча сам Новак, можливо, найменш проблемний з команди, яка займалася дорожнім господарством", – сказав Криклій.

Криклій додав, що по роботі "Укравтодру" є питання. Він згадав про існування схеми, коли при будівництві доріг їх споруджували ділянками по 40 метрів. Це дозволяло не оголошувати тендери. При цьому ціна виявлялась більшою в півтора рази.

"Це неприпустимо", – додав Криклій.

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Новак планує піти у відставку

Новак планує піти у відставку

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та призначив главою Державної митної служби.

На початку вересня уповноваженої Антимонопольного комітету стала дочка викладача президента України Володимира Зеленського Ірина Копайгора.

19 вересня Верховна Рада призначила Дмитра Сенниченко на посаду глави Фонду державного майна України.

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Теми
Ремонт доріг Реформи Зеленського
Особи
Славомир Новак Владислав Криклій 
Місце
Україна
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