Криклій анонсував гучну відставку в "Укравтодорі"

Керівник "Укравтодору" Славомір Новак збирається піти у відставку.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав в інтерв'ю журналу "Фокус". "Новак сам планує йти, він розуміє, що змінився політичний ландшафт. Хоча сам Новак, можливо, найменш проблемний з команди, яка займалася дорожнім господарством", – сказав Криклій.

Криклій додав, що по роботі "Укравтодру" є питання. Він згадав про існування схеми, коли при будівництві доріг їх споруджували ділянками по 40 метрів. Це дозволяло не оголошувати тендери. При цьому ціна виявлялась більшою в півтора рази.

"Це неприпустимо", – додав Криклій.

Новак планує піти у відставку

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та призначив главою Державної митної служби.

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