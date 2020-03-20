Кремль відмовився миритися в "нафтовій війні" із Саудівською Аравією

Кремль поки не збирається миритися у "нафтовій війні" з Саудівською Аравією. Водночас вартість бареля нафти менш як $25 там вважають "неприємною".
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, сказавши, що Володимир Путін поки не планує телефонні розмови з керівництвом Саудівської Аравії, передає агенство "Прайм".
"Нафтова війна" Путіна
"Поки немає", – відповів Пєсков на запитання, чи є в планах Путіна телефонні розмови з керівництвом Саудівської Аравії.
Також Пєсков заявив, то обвал цін на нафту – це несприятлива ситуація, а не катастрофа.
"Безумовно, це дуже неприємна цінова кон'юнктура, ось в цьому плані можна погодитися. Говорячи про те, що це катастрофа для Росії, – напевно, з цим не можна погодитися в середньостроковій перспективі, тому що ми маємо добрячий запас міцності, який забезпечить можливість виконання всіх соціальних зобов'язань, планів розвитку тощо", – запевнив Пєсков
Також у Кремлі вважають, що жодної "нафтової війни" з Саудівською Аравією у Росії немає.
"Росія ні з ким жодних воєн не веде, а заяви королівської сім'ї дають підстави вважати, що Саудівська Аравія також не веде цінових воєн", – сказав Пєсков
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти марки Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.
Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче за нуль. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться, а виробникам доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.
Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче за $20 вже в середині квітня, а ціни на сорт WTI можуть опуститися аж до $15-17/бар.
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