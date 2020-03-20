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20 березня • оновлено в 13:48
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Кремль відмовився миритися в "нафтовій війні" із Саудівською Аравією

7.8т
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Кремль поки не збирається миритися у "нафтовій війні" з Саудівською Аравією. Водночас вартість бареля нафти менш як $25 там вважають "неприємною".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, сказавши, що Володимир Путін поки не планує телефонні розмови з керівництвом Саудівської Аравії, передає агенство "Прайм".

"Нафтова війна" Путіна

"Нафтова війна" Путіна

"Поки немає", – відповів Пєсков на запитання, чи є в планах Путіна телефонні розмови з керівництвом Саудівської Аравії.

Також Пєсков заявив, то обвал цін на нафту – це несприятлива ситуація, а не катастрофа.

"Безумовно, це дуже неприємна цінова кон'юнктура, ось в цьому плані можна погодитися. Говорячи про те, що це катастрофа для Росії, – напевно, з цим не можна погодитися в середньостроковій перспективі, тому що ми маємо добрячий запас міцності, який забезпечить можливість виконання всіх соціальних зобов'язань, планів розвитку тощо", – запевнив Пєсков

Також у Кремлі вважають, що жодної "нафтової війни" з Саудівською Аравією у Росії немає.

"Росія ні з ким жодних воєн не веде, а заяви королівської сім'ї дають підстави вважати, що Саудівська Аравія також не веде цінових воєн", – сказав Пєсков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • 6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти марки Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.

  • Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче за нуль. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться, а виробникам доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.

  • Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче за $20 вже в середині квітня, а ціни на сорт WTI можуть опуститися аж до $15-17/бар.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Світові ціни на нафту
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нафта
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Степанович Серёга
Степанович Серёга
России сцут в глаза, а она утверждает, что это "божья роса". Прикольная линия поведения.
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Свинопасы, сегодня нефть выросла на 10%. Зрада упала на ваши кастрюли)))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко, Свиноруссы, доллар по 100 рейхсфублей и дефициты в магазинах, а дальше совок 2.0.
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Економіка Ринки та компанії

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