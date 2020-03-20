Кремль відмовився миритися в "нафтовій війні" із Саудівською Аравією

Кремль поки не збирається миритися у "нафтовій війні" з Саудівською Аравією. Водночас вартість бареля нафти менш як $25 там вважають "неприємною".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, сказавши, що Володимир Путін поки не планує телефонні розмови з керівництвом Саудівської Аравії, передає агенство "Прайм".

"Нафтова війна" Путіна

"Поки немає", – відповів Пєсков на запитання, чи є в планах Путіна телефонні розмови з керівництвом Саудівської Аравії.

Також Пєсков заявив, то обвал цін на нафту – це несприятлива ситуація, а не катастрофа.

"Безумовно, це дуже неприємна цінова кон'юнктура, ось в цьому плані можна погодитися. Говорячи про те, що це катастрофа для Росії, – напевно, з цим не можна погодитися в середньостроковій перспективі, тому що ми маємо добрячий запас міцності, який забезпечить можливість виконання всіх соціальних зобов'язань, планів розвитку тощо", – запевнив Пєсков

Також у Кремлі вважають, що жодної "нафтової війни" з Саудівською Аравією у Росії немає.

"Росія ні з ким жодних воєн не веде, а заяви королівської сім'ї дають підстави вважати, що Саудівська Аравія також не веде цінових воєн", – сказав Пєсков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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