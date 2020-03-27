Кредитні канікули на карантині: Рожкова сказала, як ними скористатися

У Нацбанку України нагадали, що кредитні канікули, запроваджені у зв'язку з карантином через коронавірус – це не скасування боргів, а лише їхнє відтермінування.

Про це сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час брифінгу у п'ятницю, 27 березня.

Кредити в Україні

Як працюють кредитні канікули

"Кредитні канікули це не скасування боргів, це відтермінування в часі. Це як шкільні канікули. Вони закінчуються, і потім знову треба входити у звичайний режим", – сказала Рожкова.

Вона заявила, що навіть на пільгових умовах, у пільговий період кредити залишаються кредитами і їх треба буде повертати і платити відсотки.

"На сьогодні пільгою є не зупинки нарахування відсотків, а можливість відтермінування у часі до можливості їх сплати. Банки мають зобов'язання і за ними вони продовжують нараховувати відсотки", – сказала Рожкова.

Тобто, під час кредитних канікул відсотки нараховуватися будуть, проте їх можна не платити. Але після скасування карантину їх все одно доведеться заплатити.

Які кредити підлягають реструктуризації

Також в НБУ сказали, що люди можуть домовитися з банком про реструктуризацію кредиту – тобто про зміну умов і термінів її виплати. Найперше це ті кредити, які станом на 1 березня обслуговувалися згідно з кредитними договорами без прострочення, без будь-яких інших проблемних питань.

На реструктуризацію кредитів можуть претендувати і населення, і бізнес. Підприємці, які через введення карантинних заходів повністю або частково тимчасово втратили дохід

Рожкова нагадала, що для того щоб скористатися можливістю, потрібно звернутися в банк.

"Ми закликаємо банки активно діяти в цьому напрямку, особливо в роботі з населенням. Автоматично кредитні канікули не працюють. Ви повинні звернутися в банк – пояснити ситуацію і підтвердити, що тимчасово повністю або частково втратили дохід через карантинні заходи", – сказала Рожкова.

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