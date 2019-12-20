Краща, ніж у Путіна: Пристайко зробив гучну заяву щодо газу

Українська газотранспортна система в три рази перевищує потужність російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко після зустрічі з главою німецького зовнішньополітичного відомства Хайко Маасом, передає DW.

Пристайко підкреслив, що Україна здатна забезпечити поставки газу споживачами в Європейському Союзі "в обсягах, які втричі перевищують потужності Північний потік-2".

Дипломат додав, що російський газопровід є більше політичним проектом, ніж економічним.

Вадим Пристайко ВВС

Як писав OBOZREVATEL, російська сторона погодилася виплатити "Нафтогазу" 3 мільярди боргу в рамках рішення Стокгольмського арбітражу.

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