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21 грудня • оновлено в 01:38
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Краща, ніж у Путіна: Пристайко зробив гучну заяву щодо газу

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Українська газотранспортна система в три рази перевищує потужність російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко після зустрічі з главою німецького зовнішньополітичного відомства Хайко Маасом, передає DW.

Пристайко підкреслив, що Україна здатна забезпечити поставки газу споживачами в Європейському Союзі "в обсягах, які втричі перевищують потужності Північний потік-2".

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Дипломат додав, що російський газопровід є більше політичним проектом, ніж економічним.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

ВВС

Як писав OBOZREVATEL, російська сторона погодилася виплатити "Нафтогазу" 3 мільярди боргу в рамках рішення Стокгольмського арбітражу.

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Теми
Північний потік - 2 Поставки газу в Україну
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Похвастался советской ГТС. Да, Приставайко, Советский Союз строил как надо! Вам за 30 лет не удалось развалить, как ни старались
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А запасы газа у России в 100500 раз превышают запасы газа у Украины
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Втрое превышает северный поток-2 ……. мдя а если приплюсовать к нему северный поток-1 ??? а если еще и турецкий ??? украинцы над вами смеётся весь мир ….
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