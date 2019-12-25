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25 грудня • оновлено в 19:47
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"Крапля в морі": в Кремлі пожартували про газовий борг у $3 млрд перед Україною

3.3т
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Віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату "Газпромом" $ 2,9 млрд Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу "краплею в морі" в порівнянні з відмовою від подальших претензій.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю пропагандистському каналу "Росія 24", пише "Газета.ru". За словами чиновника країни-агресора, на газових переговорах з українськими партнерами в Мінську нібито було досягнуто максимально можливий інтерес, який задовольняє і Росію, і Україну.

Дмитро Козак

Дмитро Козак

"Однозначно можна сказати, що ті $2,9 млрд, які ми заплатимо на виконання рішення суду, що вже набуло чинності, – це крапля в морі в порівнянні з тими претензіями і потенційними ризиками, які могли бути і для Росії, і для України", – сказав Козак, акцентувавши увагу на тому, що ці суми могли бути значно більші.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • російський "Газпром" після декількох місяців переговорів домовився укласти з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Він буде діяти п'ять років з можливістю продовження ще на 10 років.

  • Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, контракт з Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Стокгольмське рішення по газу ринок газу
Місце
Росія
Тег
Газпром
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Так нехай накапає козак кремлядський.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Было бы неплохо, если после заключения контракта вы все таки впаяете Газпрому иск на 12 ярдов. Терять вы ничего не теряете, зато есть шанс что Козак снова накапает вам этих капелек. Чего мелочиться-то?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Всего то 200 млрд рублей. Капля в море.
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