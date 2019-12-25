"Крапля в морі": в Кремлі пожартували про газовий борг у $3 млрд перед Україною

Віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату "Газпромом" $ 2,9 млрд Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу "краплею в морі" в порівнянні з відмовою від подальших претензій.
Таку думку він озвучив в інтерв'ю пропагандистському каналу "Росія 24", пише "Газета.ru". За словами чиновника країни-агресора, на газових переговорах з українськими партнерами в Мінську нібито було досягнуто максимально можливий інтерес, який задовольняє і Росію, і Україну.
Дмитро Козак
"Однозначно можна сказати, що ті $2,9 млрд, які ми заплатимо на виконання рішення суду, що вже набуло чинності, – це крапля в морі в порівнянні з тими претензіями і потенційними ризиками, які могли бути і для Росії, і для України", – сказав Козак, акцентувавши увагу на тому, що ці суми могли бути значно більші.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
російський "Газпром" після декількох місяців переговорів домовився укласти з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Він буде діяти п'ять років з можливістю продовження ще на 10 років.
Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".
За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, контракт з Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Стокгольмське рішення по газу" на сайті "OBOZREVATEL".