"Країна ГУЛАГія": кримчани висміяли "антитерористичний" вокзал Сімферополя

Жителі анексованого Криму з жахом обговорюють "заходи безпеки" у вигляді триметрових парканів і колючого дроту, якими обнесли вокзал Сімферополя.

Їх днями встановила місцева "влада". На це звернули увагу користувачі Twitter. Вони опублікували фотографії високих парканів, якими перекритий вхід на територію залізничного вокзалу.

"На вокзалі залишили одну арку для проходу. Бачила на днях – могло бути гірше. Ця хрінь відсувається", – написала блогер RoksolanaToday&Крим25%.

Вона додала, що парканом справа не обмежилася. Вокзал "прикрасили" колючим дротом.

"Країна ГУЛАГія. Рамки металошукачів, напевно, ще не підвезли. Гірше, що по периметру весь вокзал обнесли колючим дротом. Шаталова – Горбатий міст – Москальова – Євпаторійський тупик – Гагаріна. Все в колючому дроті", – написала блогер.

Сімферополь

На вокзалі залишили одну арку для проходу

Бачила на днях-могло бути хуже.Ета хрень відсувається. pic.twitter.com/7R5wZrJ5Fw - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 2, 2019

Сімферополь

Країна ГУЛАГу

Рамки металошукачів напевно ще не підвезли.

Гірше, що по периметру весь вокзал обнесли колючим дротом. Шаталова-Горбатий міст-Москальова-Євпаторійський тупик-Гагаріна. Все в колючому дроті. - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 2, 2019

Жителі Севастополя обурюються і жахаються змінам одночасно.

"Росія це велика в'язниця. Я не кликав сюди Росію", – написав в обговоренні "красот" Андрій Андрійович.

"Так, нудотно дивитися. Вокзал як в'язниця тепер", – відповідає Леонід Карпов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на переговорах лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Франція і Німеччина) нібито може бути піднято питання повторного референдуму в анексованому РФ Криму.

Окупанти масово будують паркани в містах анексованого українського Криму, що розлютило місцевих жителів.

В інтернеті оприлюднили свіже фото Кримського моста, який з'єднує окупований Російською Федерацією Крим з Краснодарським краєм РФ – він зовсім порожній.

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