Крадені підприємства в Криму мають забезпечити водою окупанти, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що жодних підстав для "гуманітарної катастрофи" в окупованому Росією Криму через начебто нестачу води не існує.

На своїй сторінці у Facebook він підкреслив, що проблему водозабезпечення військових об'єктів повинна вирішувати "влада" анексованого півострову, яка підконтрольна Росії, а для населення води вистачить.

"Жодних підстав для "гуманітарної катастрофи" на півострові через начебто нестачу води не існує. Місцеві водні ресурси здатні задовольнити господарсько-побутові потреби населення. А проблему водозабезпечення вкрадених промислових, сільскогосподарських та інших підприємств, а також російських військових об’єктів нехай розв’язує російська окупаційна влада", – наголосив Данілов.

Він поділився посиланням на статтю "Вода в окупованому Криму: жодної катастрофи. Просто повернення на 50 років в минуле" керівника Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка в BSNews.

У дослідженні наголошується, що перекриття водопостачання окупованого півострова з квітня 2014 року, так звана "водна блокада", – це вид економічних санкцій у відповідь на окупацію та незаконну анексію, що не визнана всім світом та один з основних елементів економічної війни України проти РФ.

Автори нагадали, що, до того ж, на Кримському півострові є 23 великих водосховища загальним об'ємом 399,4 млн. куб. м. – вони заповнюються під час осінньо-зимового періоду і під час весняних паводків, а іноді – влітку при зливах.

Однак, водосховища природного наповнення нібито не відновлюють запас з кінця березня 2020 року у зв'язку із тривалою посухою. За висновками кримських "посадовців", вирішення проблеми водозабезпечення Криму місцевими силами не є можливим.

Мається на увазі, що для численних проєктів з опріснення, використання глибинних водоносних слоїв тощо немає фінансування, експертних висновків та виконаних проєктних робіт, сказано у дослідженні.

"Влітку 2020 року прогнозується ситуація, яку автор бачив власними очима в Криму до 1971 року – вода в кранах, крім Ялти, Алушти, буде декілька годин на день, а влітку – може й не кожного дня. Жодної катастрофи – просто повернення на 50 років назад. Доведеться возити воду залізничними цистернами по новому мосту через Керченську протоку та розвозити по мікрорайонах міст автомобільними цистернами. За графіком. Що тут можна сказати? – "Бачили очі, що окуповували", – пише автор.

Крадені підприємства в Криму мають забезпечити водою окупанти, – Данілов Олексій Данілов/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!