Краби, лосось і камбала: якими були в СРСР рибні консерви

Андрій Довгань Ринки та компанії 02:00, 26.05.2020

Промисловість Радянського Союзу випускала дуже багато видів рибних консервів. За їх допомогою намагалися компенсувати відвертий дефіцит нормального м'яса в раціоні пересічних громадян.

Видобувати і переробляти рибу було набагато легше, ніж вирощувати у потрібних об'ємах худобу. Одним із наслідків "м'ясних перебоїв" в СРСР стали "рибні дні" в закладах громадського харчування. А в магазинах, щоб приховати нестачу м'яса, продавці забивали прилавки рибними консервами і вибудовували з них хитромудрі піраміди. Про це йдеться у блозі "Репортажі з СРСР" та публікації на Bigpicture, які присвятили свої випусти тому, як і з чого в СРСР робили рибні консерви.

Рибні консерви в СРСР

Як "прищеплювали" любов до риби

Рибне різноманіття в СРСР виникло не через хороше життя.

"У довоєнному СРСР, незважаючи на "успіхи" у тваринництві, ситуація з м'ясними продуктами була досить напруженою. А от риби, на відміну від яловичини і свинини, було хоч відбавляй. Продовольча криза породила таке чисто радянське явище як "рибний день", що традиційно доводився на четвер. Таким чином дітей, робітників і службовців змушували споживати продукт, багатий вітаміном А і фосфором", – нагадують блогери.

Рибні консерви в СРСР
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Існувало кілька типів рибних консервів:

Рибні консерви в желе

Ця продукція вважалася закусочною і найчастіше належала до делікатесів. Консерви робили з вареної риби, що має особливо ніжне м'ясо, з додаванням овочів, оцту, прянощів і желатину або агар-агару. Асортимент був представлений такими консервами: вугор в желе; харіус в желе; салака в желе; омуль в желе; нельма в желе; сиг в желе.

Рибні консерви в олії

Рибу для таких консервів готували трьома способами: попередньо панінували в борошні, обсмажували в олії; збезводнювали шляхом бланшування і заливали олією; коптили в олії. Оскільки тріскові здатні розчиняти шар олов'яного покриття всередині банки, ємність зсередини додатково лакували.

Рибні консерви в СРСР
starina.ru

Види консервів: шпроти в олії, сардини, тунець, тюлька, тріска, скумбрія в олії ін.

Рибні консерви в СРСР
starina.ru

Рибні консерви у власному соку

Ці консерви робили з риби, звареної в бульйоні, який виділявся при її нагріві. Під час варіння до бульйону додавали прянощі в цілому вигляді (перець, гвоздика, лавровий лист) і трохи солі. Консерви вживалися як в якості самостійної закуски, так і для приготування інших страв. Для цього типу консервів використовувалася тільки риба з особливо смачним м'ясом: тихоокеанський лосось, палтус, осетрові, атлантичний оселедець, тихоокеанська скумбрія, печінка тріскових риб.

Рибні консерви в СРСР
starina.ru

Причому, печінку тріскових могли заготовляти двома способами: або сиру печінку на виробничій лінії поміщати в банки, герметично їх закупорювати і стерилізувати; або прямо на траулерах бланшовану печінку укласти в більші герметичні балони і законсервувати стерилізацією.

Рибні консерви в томатному соусі

Це – наймасовіший вид радянських рибних консервів, які можна було робити з будь-якої риби. Використовувалися і у вигляді закуски, і для приготування перших і других страв. Кількість соусу в банці залежала від виду риби і її здатності вбирати подібні добавки.

У банки спочатку укладалася риба, потім наливали гарячий соус, герметично все упаковували і охолоджували.

Рибні консерви в СРСР
starina.ru

Також радянська промисловість робила і рибні паштети, що являють собою подрібнене до пастоподібного стану варене або обсмажене м'ясо риби з додаванням круп, томатної пасти, олії та ін. Крім того, з подрібненої риби готували і консерви під назвою "рибні котлети в томатному соусі".

Рибні консерви в СРСР
starina.ru

Велика частина заводів з виробництва консервів була зосереджена на Камчатці, по узбережжі Охотського моря, в пониззі Амура. В Охотському і Японському морях цілі флотилії займалися видобутком камчатського краба і його переробкою; на підприємствах, розташованих по узбережжю Балтійського моря готували смачні шпроти і сардини в олії, а на Азовському морі – консерви в томатному соусі.

Рибні консерви в СРСР
starina.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

  • Люди, які ностальгують за СРСР, люблять згадувати, які в ньому були низькі ціни. Правда, якщо порівняти їх з зарплатами того часу, стає ясно, що крім найпростіших продуктів грошей мало на що вистачало.

  • Жителі СРСР, яким пропаганда розповідала про виробництво тисяч танків і "найбільш передовою науці", в звичайному житті були змушені ремонтувати окуляри синьою ізоляційною стрічкою і шукати поради, як з "вух" від старої хутряної шапки зробити для дітей дефіцитні рукавиці.

  • Побутова техніка в СРСР коштувала захмарних грошей. Так, телевізор з екраном 3х4 см коштував як дві зарплати, а в 60-і роки дозволити собі холодильник могли тільки 5% сімей "наддержави".

  • Розповіді про небувалу технологічності і надійності радянської побутової техніки в більшості випадків виявляються міфами. У більшості випадків кращі приклади – вкрадені (або рідше – куплені) на Заході.

  • Один з нині популярних "радянських" міфів полягає в тому, що нібито "до перебудови в Союзі жили дуже ситно". Однак кадри з магазинів з фільмів, дивом пропущені цензурою, в пил розбивають це твердження.

  • Цукерки хорошої якості в СРСР були таким же дефіцитом, як і будь-які інші нормальні продукти. Дітям їх давали по 1-2 штуки, а замість солодощів все гризли солодкі брикети з киселю-концентрату.

  • "Ковбаса по 2.20" – один із символів, за яким тужать "фанати совка" і з якого сміються противники ладу. Тоді це був продукт далеко не щоденного споживання, а через дефіцит м'яса практично всю продукцію м'ясокомбінатів з України вивозили в Москву.

  • У тому, що знаменита радянська "варена ковбаса по 2.20" на 99% складалася з найкращого м'яса, можуть бути впевнені лише ті, хто або не читав радянських ГОСТів, або відкривав їх тільки на першій сторінці.

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Економіка Ринки та компанії

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