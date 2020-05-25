Краби, лосось і камбала: якими були в СРСР рибні консерви

Промисловість Радянського Союзу випускала дуже багато видів рибних консервів. За їх допомогою намагалися компенсувати відвертий дефіцит нормального м'яса в раціоні пересічних громадян.
Видобувати і переробляти рибу було набагато легше, ніж вирощувати у потрібних об'ємах худобу. Одним із наслідків "м'ясних перебоїв" в СРСР стали "рибні дні" в закладах громадського харчування. А в магазинах, щоб приховати нестачу м'яса, продавці забивали прилавки рибними консервами і вибудовували з них хитромудрі піраміди. Про це йдеться у блозі "Репортажі з СРСР" та публікації на Bigpicture, які присвятили свої випусти тому, як і з чого в СРСР робили рибні консерви.
Рибні консерви в СРСР
Як "прищеплювали" любов до риби
Рибне різноманіття в СРСР виникло не через хороше життя.
"У довоєнному СРСР, незважаючи на "успіхи" у тваринництві, ситуація з м'ясними продуктами була досить напруженою. А от риби, на відміну від яловичини і свинини, було хоч відбавляй. Продовольча криза породила таке чисто радянське явище як "рибний день", що традиційно доводився на четвер. Таким чином дітей, робітників і службовців змушували споживати продукт, багатий вітаміном А і фосфором", – нагадують блогери.
Рибні консерви в СРСР
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Існувало кілька типів рибних консервів:
Рибні консерви в желе
Ця продукція вважалася закусочною і найчастіше належала до делікатесів. Консерви робили з вареної риби, що має особливо ніжне м'ясо, з додаванням овочів, оцту, прянощів і желатину або агар-агару. Асортимент був представлений такими консервами: вугор в желе; харіус в желе; салака в желе; омуль в желе; нельма в желе; сиг в желе.
Рибні консерви в олії
Рибу для таких консервів готували трьома способами: попередньо панінували в борошні, обсмажували в олії; збезводнювали шляхом бланшування і заливали олією; коптили в олії. Оскільки тріскові здатні розчиняти шар олов'яного покриття всередині банки, ємність зсередини додатково лакували.
Рибні консерви в СРСР
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Види консервів: шпроти в олії, сардини, тунець, тюлька, тріска, скумбрія в олії ін.
Рибні консерви в СРСР
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Рибні консерви у власному соку
Ці консерви робили з риби, звареної в бульйоні, який виділявся при її нагріві. Під час варіння до бульйону додавали прянощі в цілому вигляді (перець, гвоздика, лавровий лист) і трохи солі. Консерви вживалися як в якості самостійної закуски, так і для приготування інших страв. Для цього типу консервів використовувалася тільки риба з особливо смачним м'ясом: тихоокеанський лосось, палтус, осетрові, атлантичний оселедець, тихоокеанська скумбрія, печінка тріскових риб.
Рибні консерви в СРСР
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Причому, печінку тріскових могли заготовляти двома способами: або сиру печінку на виробничій лінії поміщати в банки, герметично їх закупорювати і стерилізувати; або прямо на траулерах бланшовану печінку укласти в більші герметичні балони і законсервувати стерилізацією.
Рибні консерви в томатному соусі
Це – наймасовіший вид радянських рибних консервів, які можна було робити з будь-якої риби. Використовувалися і у вигляді закуски, і для приготування перших і других страв. Кількість соусу в банці залежала від виду риби і її здатності вбирати подібні добавки.
У банки спочатку укладалася риба, потім наливали гарячий соус, герметично все упаковували і охолоджували.
Рибні консерви в СРСР
starina.ru
Також радянська промисловість робила і рибні паштети, що являють собою подрібнене до пастоподібного стану варене або обсмажене м'ясо риби з додаванням круп, томатної пасти, олії та ін. Крім того, з подрібненої риби готували і консерви під назвою "рибні котлети в томатному соусі".
Рибні консерви в СРСР
starina.ru
Велика частина заводів з виробництва консервів була зосереджена на Камчатці, по узбережжі Охотського моря, в пониззі Амура. В Охотському і Японському морях цілі флотилії займалися видобутком камчатського краба і його переробкою; на підприємствах, розташованих по узбережжю Балтійського моря готували смачні шпроти і сардини в олії, а на Азовському морі – консерви в томатному соусі.
Рибні консерви в СРСР
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
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