Кожному по два: для депутатів ВР купили значки по 1800 грн

Для народних депутатів нової Верховної Ради виготовлять 470 комплектів нагрудних значків за 1,69 млн гривень.

Тендер на ProZorro від Центральної виборчої комісії виграло київське підприємство "Герольдмайстер", повідомляють "Наші гроші".

У кожен комплект входить два значки, виготовлені зі срібла з позолотою та емаллю під епоксидною смолою. Один зі значків має застібку-шпильку, а другий — дві застібки-метелики. Комплект у футлярі з обклеєного баладеком (палітурний матеріал. — Ред.) картону з ложементом і кишенею обійдеться в 3600 грн.

Депутатський значок nashigroshi.org

Депутатський значок nashigroshi.org

"Отже, один значок коштує 1800 грн. На OLX такі значки від Львівського ювелірного заводу вагою 10,37 г, з яких срібла 925 проби – 8,85 г, продають по 1600-1800 грн. Зараз грам срібла 925 проби коштує приблизно 13 грн. Так, у ціні депутатського значка на срібло припадає приблизно 115 грн, або 6%, а решта 1685 грн., або 94% – це позолота, емаль, епоксидна смола, робота, упакування, податки, доставка тощо", — повідомляє видання.

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Ціна угоди, проведеної через "Прозорро", виявилася на 9% нижчою, ніж очікувалось спочатку (1,85 млн грн).

Депутатам купили значки на суму 1,69 млн грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, у депутатів "Слуги народу" будуть свої фірмові партійні значки. Вони зеленого кольору і круглої форми з великим написом "Слуга народу".

А на початку серпня 2019 року скандал розгорівся в "Укрзалізниці". Тоді компанія збиралася провести тендер на закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників на 1,53 млн гривень. Пізніше тендер скасували.

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