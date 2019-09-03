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3 вересня • оновлено в 11:47
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/ Ринки та компанії

Кожному по два: для депутатів ВР купили значки по 1800 грн

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Для народних депутатів нової Верховної Ради виготовлять 470 комплектів нагрудних значків за 1,69 млн гривень.

Тендер на ProZorro від Центральної виборчої комісії виграло київське підприємство "Герольдмайстер", повідомляють "Наші гроші".

У кожен комплект входить два значки, виготовлені зі срібла з позолотою та емаллю під епоксидною смолою. Один зі значків має застібку-шпильку, а другий — дві застібки-метелики. Комплект у футлярі з обклеєного баладеком (палітурний матеріал. — Ред.) картону з ложементом і кишенею обійдеться в 3600 грн.

Депутатський значок

Депутатський значок

nashigroshi.org

Депутатський значок

Депутатський значок

nashigroshi.org

"Отже, один значок коштує 1800 грн. На OLX такі значки від Львівського ювелірного заводу вагою 10,37 г, з яких срібла 925 проби – 8,85 г, продають по 1600-1800 грн. Зараз грам срібла 925 проби коштує приблизно 13 грн. Так, у ціні депутатського значка на срібло припадає приблизно 115 грн, або 6%, а решта 1685 грн., або 94% – це позолота, емаль, епоксидна смола, робота, упакування, податки, доставка тощо", — повідомляє видання.

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Ціна угоди, проведеної через "Прозорро", виявилася на 9% нижчою, ніж очікувалось спочатку (1,85 млн грн).

Депутатам купили значки на суму 1,69 млн грн

Депутатам купили значки на суму 1,69 млн грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, у депутатів "Слуги народу" будуть свої фірмові партійні значки. Вони зеленого кольору і круглої форми з великим написом "Слуга народу".

А на початку серпня 2019 року скандал розгорівся в "Укрзалізниці". Тоді компанія збиралася провести тендер на закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників на 1,53 млн гривень. Пізніше тендер скасували.

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Тема
Держзакупівлі в Україні
Місце
Україна
Теги
депутат ProZorro
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Лучше бы им сделали наколки: «Не забуду предвыборные обещания».
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Кто там что говорит о борьбе с коррупцией? И еще. Что бы дважды не тратиться можно заказать значки черепа с костями и подписью ПН? Сменить СН на ПН? (Слуга народа - п*зда народу)? Ну,оно будет правильно
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