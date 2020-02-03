Головна Новини
3 лютого • оновлено в 19:13
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Антон Малиновський
Антон Малиновський
Журналіст Всі статті автора

"Космічний результат" від нового Кабміну: скандальний нардеп продовжує захоплювати "Бориспіль"

1.6т
Читати матеріал російською

Скандальний нардеп Андрій Іванчук разом зі своїм партнером Артуром Гранцом продовжує "захоплювати" аеропорт "Бориспіль". Днями вони отримали ще майже 200 кв.м. у терміналі F. Цього разу оренда квадратного метра обійшлася в 24,5 тис. грн. Це в десятки разів більше, ніж вони платять за ті 2,8 тис. кв.м, які отримали з явними порушеннями в 2014-му.

Що це означає? Перше – визначилася реальна вартість площ. Це означає, що пов'язаний з Іванчуком бізнес не доплатив як мінімум на 2,3 млрд грн більше і вже міг би провести реконструкцію злітних смуг.

Друге – новий конкурс також пройшов із цілою низкою порушень. Детальніше про них – у матеріалі OBOZREVATEL.

Гранц, Гранц, Гранц і ще раз Гранц

На своїй Facebook-сторінці міністр інфраструктури Владислав Криклій відзвітував про "космічні результати" конкурсу на право оренди державного майна в терміналі F. За 191 квадратний метр приміщень під duty free у конкурсі змагалися 12 компаній, а ціна стартувала з 243 702 гривень. У підсумку перемогла компанія ТОВ "БФ Груп", запропонувавши 4 мільйони 678 тисяч гривень оренди в місяць (тобто, близько 1000 доларів за квадратний метр).

Але є одразу кілька "але"

  • компанія-переможець уже була замішана у скандальній схемі в тому ж аеропорту, але її все одно допустили до конкурсу;

  • Артур Гранц (партнер Іванчука) змагався сам із собою: 5 із 12 компаній, які претендували на площі, належать йому ж;

  • переможця визначили за кілька днів до посилення правил проведення конкурсів.

Учасників минулих змагань за площу в Борисполі дотепер не опублікували (офіційно не оголосили й ім'я переможця). Однак OBOZREVATEL вдалося дістати повний перелік претендентів і результат відбору. На конкурс подалося 12 компаній, а в 5 із них кінцевим бенефіціаром є одна людина – Артур Гранц:

  • ТОВ "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД";

  • ТОВ "КІІВРІАНТА";

  • ТОВ "БФ ГРУП";

  • ТОВ "НОВА СІТІ";

  • СП У ФОРМІ ТОВ "Дьюті Фрі Трейдінг".

Гранц і "НОВА СІТІ"

Гранц і "НОВА СІТІ"

Гранц і "КІІВРІАНТА"

Гранц і "КІІВРІАНТА"

Гранц і "Дьюті Фрі Трейдінг"

Гранц і "Дьюті Фрі Трейдінг"

Гранц і "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД"

Гранц і "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД"

Гранц і "БФ ГРУП"

Гранц і "БФ ГРУП"

І тут є одразу кілька моментів, які змушують звернути на себе увагу. По-перше, 5 компаній від одного власника – це просто нечесно по відношенню до інших учасників конкурсу. Але за допомогою цього можна не тільки "видавити" конкурентів, але і вплинути на вартість угоди.

Усе досить просто: 5 компаній заявляють готовність платити більше, ніж конкуренти, можливо, з символічним відривом. Після 4 компанії продовжують підвищувати свої ставки, доводячи їх до величезних цифр, як, можливо, і сталося під час цього конкурсу. Після компанія-переможець відмовляється підписувати контракт на оренду і право переходить наступному в списку. І так аж до п'ятої компанії, яка заявила суму не набагато більшу, ніж у конкурентів.

"Космічний результат" від нового Кабміну: скандальний нардеп продовжує захоплювати "Бориспіль"

OBOZREVATEL вдалося зв'язатися з одним із чиновників, який причетний до проведення конкурсу 30 січня 2020-го. Він на умовах анонімності погодився розкрити деталі. За його словами, до понеділка, 3 лютого, правила аукціонів не настільки жорсткі. Але навіть якщо б конкурс провели пізніше, закон не дає підстави відмовляти тим, хто вивів на конкурс пул своїх компаній.

Новини
Будинок для Разумкова і $250 тисяч: шахрай з Одещини провернув схему з продажем посади

"Складно сказати, навіщо якийсь Гранц виставив одразу 5 компаній. У нас є гарантований внесок – 1,5 млн грн. Якщо компанія виграла і відмовляється підписати договір, вона втратить цей внесок. Ставки робилися з кроком у 50 тис. грн. Тобто різниця між переможцем і тим, хто йому програв – всього 50 тис. Якщо відмовляються одразу дві компанії, ми конкурс вважаємо недійсним. Було таке, що в деяких регіонах відмовлялися одна за однією компанією і все одно конкурс вважали таким, що відбувся. Можливо, він на це і розраховував", – розповідає джерело.

У Фонді державного майна в Київській області запевняють: переможець договір підпише. Мовляв, його вже чекають для того, щоб узгодити всі документи. У кінцевому підсумку Гранц (а разом з ним і його партнер Іванчук) отримають черговий шматок аеропорту.

Що було раніше. Головне:

  • У 2014 році вже проводився конкурс на оренду площ у "Борисполі";

  • Конкурс був дискримінаційним – до нього не допустили іноземні компанії;

  • Виграли ТОВ "БФ ГРУП", ТОВ "Київріанта" і ТОВ "БФ енд ГБ Тревел Рітейл";

  • Договори компаніям підписали на 10 років, тоді як у конкурсі передбачалося менше 3 років;

  • Ці компанії платили значно менше інших орендарів – від 2,3 тисячі гривень за кв. м., тоді як їх "сусіди" віддавали по 9-10 тисяч гривень.

  • Кінцевий бенефіціар усіх трьох компаній – Артур Гранц, друг і партнер нардепа Андрія Іванчука.

Новини
Геращенко оголосила бій беззаконню з диппаспортами: Іванчука чекають проблеми

Нагадаємо також, що Іванчук і Гранц знайомі з 90-х, і за цей період були помічені не в одній сумнівній схемі. Наприклад, у травні 2017 року з'явилася інформація про їхню причетність до рейдерського захоплення фітнес-центру "Софійський" у Києві. Коли будівля, в якій перебував спорткомплекс, перейшла під контроль компанії "БФ ГРУП", ділки домоглися рішення першої судової інстанції про виселення спорткомплексу і, не чекаючи апеляції, зайняли приміщення. Цікавий факт – скандальний нардеп живе в цьому ж будинку, на кілька поверхів вище "Софійського".

Чому донині немає адекватної реакції ні НАБУ, ні ГБР, ні Фонду держмайна?

"Космічний результат" від нового Кабміну: скандальний нардеп продовжує захоплювати "Бориспіль"

OBOZREVATEL продовжить стежити за результатами проведеного конкурсу, а також офіційно звернувся до Фонду держмайна з проханням надати повні умови, терміни і вартість, за якою площу аеропорту передали фірмі соратника Іванчука.

Крім того, ми вкотре звертаємося до правоохоронних органів із вимогою розслідувати, як у 2014-му партнер нардепа отримав кілька тисяч квадратних метрів аеропорту і покарати винних.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Ексклюзив
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Теги
афера аеропорт Бориспіль
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
1
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
ждемс зеленскогона майдане и его =слуг=за мою п.доры пенсию ответите.а етих ушлепков должны быть у нас =робин гуты=.и вплоть на вилы.можна и президента коль при нем беспредел.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги