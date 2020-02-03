"Космічний результат" від нового Кабміну: скандальний нардеп продовжує захоплювати "Бориспіль"

Скандальний нардеп Андрій Іванчук разом зі своїм партнером Артуром Гранцом продовжує "захоплювати" аеропорт "Бориспіль". Днями вони отримали ще майже 200 кв.м. у терміналі F. Цього разу оренда квадратного метра обійшлася в 24,5 тис. грн. Це в десятки разів більше, ніж вони платять за ті 2,8 тис. кв.м, які отримали з явними порушеннями в 2014-му.

Що це означає? Перше – визначилася реальна вартість площ. Це означає, що пов'язаний з Іванчуком бізнес не доплатив як мінімум на 2,3 млрд грн більше і вже міг би провести реконструкцію злітних смуг.

Друге – новий конкурс також пройшов із цілою низкою порушень. Детальніше про них – у матеріалі OBOZREVATEL.

Гранц, Гранц, Гранц і ще раз Гранц

На своїй Facebook-сторінці міністр інфраструктури Владислав Криклій відзвітував про "космічні результати" конкурсу на право оренди державного майна в терміналі F. За 191 квадратний метр приміщень під duty free у конкурсі змагалися 12 компаній, а ціна стартувала з 243 702 гривень. У підсумку перемогла компанія ТОВ "БФ Груп", запропонувавши 4 мільйони 678 тисяч гривень оренди в місяць (тобто, близько 1000 доларів за квадратний метр).

Але є одразу кілька "але"

компанія-переможець уже була замішана у скандальній схемі в тому ж аеропорту, але її все одно допустили до конкурсу;

Артур Гранц (партнер Іванчука) змагався сам із собою: 5 із 12 компаній, які претендували на площі, належать йому ж;

переможця визначили за кілька днів до посилення правил проведення конкурсів.

Учасників минулих змагань за площу в Борисполі дотепер не опублікували (офіційно не оголосили й ім'я переможця). Однак OBOZREVATEL вдалося дістати повний перелік претендентів і результат відбору. На конкурс подалося 12 компаній, а в 5 із них кінцевим бенефіціаром є одна людина – Артур Гранц:

ТОВ "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД";

ТОВ "КІІВРІАНТА";

ТОВ "БФ ГРУП";

ТОВ "НОВА СІТІ";

СП У ФОРМІ ТОВ "Дьюті Фрі Трейдінг".

Гранц і "НОВА СІТІ"

Гранц і "КІІВРІАНТА"

Гранц і "Дьюті Фрі Трейдінг"

Гранц і "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД"

Гранц і "БФ ГРУП"

І тут є одразу кілька моментів, які змушують звернути на себе увагу. По-перше, 5 компаній від одного власника – це просто нечесно по відношенню до інших учасників конкурсу. Але за допомогою цього можна не тільки "видавити" конкурентів, але і вплинути на вартість угоди.

Усе досить просто: 5 компаній заявляють готовність платити більше, ніж конкуренти, можливо, з символічним відривом. Після 4 компанії продовжують підвищувати свої ставки, доводячи їх до величезних цифр, як, можливо, і сталося під час цього конкурсу. Після компанія-переможець відмовляється підписувати контракт на оренду і право переходить наступному в списку. І так аж до п'ятої компанії, яка заявила суму не набагато більшу, ніж у конкурентів.

OBOZREVATEL вдалося зв'язатися з одним із чиновників, який причетний до проведення конкурсу 30 січня 2020-го. Він на умовах анонімності погодився розкрити деталі. За його словами, до понеділка, 3 лютого, правила аукціонів не настільки жорсткі. Але навіть якщо б конкурс провели пізніше, закон не дає підстави відмовляти тим, хто вивів на конкурс пул своїх компаній.

"Складно сказати, навіщо якийсь Гранц виставив одразу 5 компаній. У нас є гарантований внесок – 1,5 млн грн. Якщо компанія виграла і відмовляється підписати договір, вона втратить цей внесок. Ставки робилися з кроком у 50 тис. грн. Тобто різниця між переможцем і тим, хто йому програв – всього 50 тис. Якщо відмовляються одразу дві компанії, ми конкурс вважаємо недійсним. Було таке, що в деяких регіонах відмовлялися одна за однією компанією і все одно конкурс вважали таким, що відбувся. Можливо, він на це і розраховував", – розповідає джерело.

У Фонді державного майна в Київській області запевняють: переможець договір підпише. Мовляв, його вже чекають для того, щоб узгодити всі документи. У кінцевому підсумку Гранц (а разом з ним і його партнер Іванчук) отримають черговий шматок аеропорту.

Що було раніше. Головне:

У 2014 році вже проводився конкурс на оренду площ у "Борисполі";

Конкурс був дискримінаційним – до нього не допустили іноземні компанії;

Виграли ТОВ "БФ ГРУП", ТОВ "Київріанта" і ТОВ "БФ енд ГБ Тревел Рітейл";

Договори компаніям підписали на 10 років, тоді як у конкурсі передбачалося менше 3 років;

Ці компанії платили значно менше інших орендарів – від 2,3 тисячі гривень за кв. м., тоді як їх "сусіди" віддавали по 9-10 тисяч гривень.

Кінцевий бенефіціар усіх трьох компаній – Артур Гранц, друг і партнер нардепа Андрія Іванчука.

Нагадаємо також, що Іванчук і Гранц знайомі з 90-х, і за цей період були помічені не в одній сумнівній схемі. Наприклад, у травні 2017 року з'явилася інформація про їхню причетність до рейдерського захоплення фітнес-центру "Софійський" у Києві. Коли будівля, в якій перебував спорткомплекс, перейшла під контроль компанії "БФ ГРУП", ділки домоглися рішення першої судової інстанції про виселення спорткомплексу і, не чекаючи апеляції, зайняли приміщення. Цікавий факт – скандальний нардеп живе в цьому ж будинку, на кілька поверхів вище "Софійського".

Чому донині немає адекватної реакції ні НАБУ, ні ГБР, ні Фонду держмайна?

OBOZREVATEL продовжить стежити за результатами проведеного конкурсу, а також офіційно звернувся до Фонду держмайна з проханням надати повні умови, терміни і вартість, за якою площу аеропорту передали фірмі соратника Іванчука.

Крім того, ми вкотре звертаємося до правоохоронних органів із вимогою розслідувати, як у 2014-му партнер нардепа отримав кілька тисяч квадратних метрів аеропорту і покарати винних.

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