Корупція під час карантину, або Уважно слідкуйте за руками

Є корумповане ДАБІ, за яке точиться боротьба усіх більш-менш поважних новопровладних кланів, починаючи з грантових рішал офісу BRDO колишнього Прем’єр-міністра Гончарука закінчуючи "новими обличчями" в особі дореволюційного очільника ДАБІ – Кучера та ексглави ДАБІ часів Порошенка Олексія Кудрявцева, якого назвали хрещеним батьком сучасної будівельної корупції.

Ось є забудовник великий поціновувач творчості Лесі Українки, взяв на озброєння девіз "Contra spem spero!" – Без надії сподіваюсь!". Або напрацьовані корупційні механізми несподівано не спрацювали.

В будь-якому випадку, отримати сертифікат не вдалось. Чи то схема не спрацювала, чи наявність будівельного крану в будинку викликала збентеження в інспекторів, які мали підписати документ, що на об’єкті виконані усі роботи, передбачені нормами та правилами. На нашу думку, в цьому випадку, найімовірніше, корупційні апетити посадовців були збалансовані залишками сумлінності.

Дія друга. Настає переломний березень 2020, в п’ятницю тринадцятого ухвалюють гучне рішення про ліквідацію ДАБІ, призначать при цьому чомусь як Голову ДАБІ Юрія Васильченка так й голову ліквідаційної комісії ДАБІ Богдана Федоренка.

Тим часом, картина на майданчику не дуже змінилась, будівельний кран не прибрано, роботи тривають.

На форумі забудовник станом на 27 березня повідомляє, що будівельні роботи все ще ведуться!

Але на сайті ДАБІ є всі ознаки майбутнього чуда! Відмови не має, а термін розгляду продовжений у зв’язку з карантином.

За даними ЗМІ, наразі усі важелі керівництва ДАБІ перейшли до реліктового корупціонера Сергія Кучера, колишнього топчиновника ДАБІ часів Януковича та автора схеми "5 доларів за метр". А в динозаврів як відомо, апетит керує розумом, тому чекайте наступного тижня видачу сертифікату.

За наявною інформацією, гроші за введення в експлуатацію взяв "смотрящий" за ДАБІ від Кучера – Олександр Сергієнко (нагадаємо, що це колишній начальник управління дозвільних процедур ДАБІ часів керівництва Сергія Кучера).

На користь цієї версії говорить простий факт, у січні 2020 він був радником Костенко О.І., тодішньої в.о. Голови ДАБІ, так само як і зараз виконує функцію головного "касира". Звісно, що саме передані Сергієнко грошові кошти були підставою для забудовника подати документи на отримання сертифікату, а не любов до української поезії та розрахунок на "а раптом видадуть". А ось наявність відмов, свідчить вже про те, що отримані кошти не були розподілені між усіма учасниками угрупування.

Драматизм ситуації в тому, що за даними окремих джерел, Олександр Сергієнко "сердешний друг" Олени Костенко. Тож, як бачимо, почуття почуттями, а грошики порізно. Це цілком зрозуміло, адже береш як чужі, а ділишся як своїми. А щодо почуттів, то подейкують, що вони закінчились разом з перебуванням цієї дівчини на посаді. Тепер Сергієнко лохує дарить почуття новому Голові…

Зараз у цього Щурячого Короля, є шанс: поки абсолютно "фунтовий" Голова ДАБІ Юрій Васильченко записує беззмістовні відеозвернення, можна нарешті довиконати свої зобов’язання та видати сертифікат.

Відволікайтеся від потоку новин про COVID-19, краще спостерігайте за життям рідких корупційних тваринок в їх природньому ареалі поширення.

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