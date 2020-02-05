Скандал у Міноборони: машини "Козак" начинили радянськими запчастинами

Міністерство оборони України на чолі з Андрієм Загороднюком потрапило в новий скандал через Державне оборонне замовлення на 2020 рік.

Як стало відомо OBOZREVATEL, під час закупівлі бронеавтомобілів "Козак" не тільки завищили вартість партії на 300 млн грн, але й укомплектували ці машини застарілими радянськими запчастинами, списаними зі складів Міноборони.

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять в "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Стоїть за цією схемою компанія "Практика". Зазначене обладнання після списання легалізується за величезну суму через фірми-прокладки. У такий спосіб за допомогою подібних операцій обґрунтовується завищена ціна бронеавтомобіля, яка на $100 тис. перевищує вартість зарубіжних і вітчизняних аналогів. Крім того, це дозволяє переказувати кошти в інтересах ділків-виробників та їхніх партнерів із оборонного відомства.

Згідно з попередніми підрахунками, компанія "Практика" за останні роки постачила в Міноборони й Національну гвардію приблизно 200 "Козаків", укомплектованих застарілими фільтровентиляційними установками, випущеними в 1989-1990 роках.

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у 2020 році Міноборони планує закуповувати бронемашини абсолютно іншого технічного рівня – "Козак-2М1", що їх виробляє приватне акціонерне товариство "НВО "Практика".

Це підприємство є багаторічним "королем" державних тендерів зі скандальною репутацією. Крім того, якість складання машин "Практики", які постачаються на фронт, виявилася катастрофічною.

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