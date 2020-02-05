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7 лютого • оновлено в 08:54
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/ Ринки та компанії

Скандал у Міноборони: машини "Козак" начинили радянськими запчастинами

10.4т
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Міністерство оборони України на чолі з Андрієм Загороднюком потрапило в новий скандал через Державне оборонне замовлення на 2020 рік.

Як стало відомо OBOZREVATEL, під час закупівлі бронеавтомобілів "Козак" не тільки завищили вартість партії на 300 млн грн, але й укомплектували ці машини застарілими радянськими запчастинами, списаними зі складів Міноборони.

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять в "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять в "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Стоїть за цією схемою компанія "Практика". Зазначене обладнання після списання легалізується за величезну суму через фірми-прокладки. У такий спосіб за допомогою подібних операцій обґрунтовується завищена ціна бронеавтомобіля, яка на $100 тис. перевищує вартість зарубіжних і вітчизняних аналогів. Крім того, це дозволяє переказувати кошти в інтересах ділків-виробників та їхніх партнерів із оборонного відомства.

Згідно з попередніми підрахунками, компанія "Практика" за останні роки постачила в Міноборони й Національну гвардію приблизно 200 "Козаків", укомплектованих застарілими фільтровентиляційними установками, випущеними в 1989-1990 роках.

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Застарілі запчастини, який ставлять у "Козак"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у 2020 році Міноборони планує закуповувати бронемашини абсолютно іншого технічного рівня – "Козак-2М1", що їх виробляє приватне акціонерне товариство "НВО "Практика".

  • Це підприємство є багаторічним "королем" державних тендерів зі скандальною репутацією. Крім того, якість складання машин "Практики", які постачаються на фронт, виявилася катастрофічною.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Андрій Загороднюк
Тег
Міністерство оборони України
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
Путин заявил, что его поправки в конституцию "продиктованы жизнью", а не желанием задержаться у власти
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Livesey David
Livesey David
Когда всё советское закончится, тогда что ставить будут, вот в чем вопрос?
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Лисов Костя
Лисов Костя
Livesey David, когда закончится советское, будут ставить современное импортное (которое в разы дороже "многократно завышеной цены" старых советских) и ждать пока патриотично настроенные граждане наладят производство отечественный ФВУ.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ничего, вот герб советский со щита Родины-матери в Киеве отколупаете, табличку Калинину в Одессе в цвета украинского флага выкрасите да памятник Богдану Хмельницкому в Чернигове по фэн-шую развернёте - сразу дела наладятся. :)
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