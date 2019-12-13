Корпоратив на "майданчику Януковича": у "Слузі народу" сказали, скільки витратять на Новий рік

Фракція партії "Слуга народу" витратить на новорічний корпоратив близько 1 мільйона гривень.

Його проведуть в одному з найдорожчих київських нічних клубів CHI на Парковій дорозі – там, де знаходиться "вертолітний майданчик Януковича". Про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко в коментарі ютуб-каналу Pavlovskynews. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Згідно з іншими підрахунками, вечірка такого масштабу в цьому місці може коштувати мінімум 2-3 млн гривень. "І хоч Корнієнко каже про мільйон, щось мені підказує, що депутатам з народу накриють галявинку мінімум за 2-3 мільйони гривень, туди ще й офіс Президента прибуде, та Кабмін в повному складі", – написав журналіст Андрій Павловський в Facebook.

За словами Корнієнка, фінансувати всю "тусовку" будуть спонсори партії, тобто підприємці, які жертвують партії фінанси.

Павловський нагадав, що недавно журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, де розповіли, що правоохоронці під час одного з обшуків знайшли печатки всіх фірм-спонсорів "Слуги народу" в одній квартирі.

"Тобто, всі ці фірми між собою пов'язані. Звичайно ж можна повірити, що є підприємці, які чесно працюють, платять податки, створюють робочі місця і частину грошей дають партії. Але я в це не вірю. Мені здається, там відбувається відмивання грошей. Спонсори, які платять за такий банкет, добре розуміють, що "слуги народу" ще відпрацюють вкладені в гулянку гроші", – написав Павловський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися документи, в яких йдеться про те, що міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов нібито міг отримати премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%, або 236 тисяч гривень.

Верховна Рада України закупила три нових авто: дві Toyota Camry преміум-комплектації (понад 900 тисяч гривень кожен), а також одну комплектації Comfort (за 700 тисяч гривень).

Члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

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