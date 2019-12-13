Головна Новини
13 грудня • оновлено в 19:11
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Корпоратив на "майданчику Януковича": у "Слузі народу" сказали, скільки витратять на Новий рік

1.2т
Читати матеріал російською

Фракція партії "Слуга народу" витратить на новорічний корпоратив близько 1 мільйона гривень.

Його проведуть в одному з найдорожчих київських нічних клубів CHI на Парковій дорозі – там, де знаходиться "вертолітний майданчик Януковича". Про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко в коментарі ютуб-каналу Pavlovskynews. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Є куди летіти? З "вертолітного майданчика Януковича" зняли арешт

Згідно з іншими підрахунками, вечірка такого масштабу в цьому місці може коштувати мінімум 2-3 млн гривень. "І хоч Корнієнко каже про мільйон, щось мені підказує, що депутатам з народу накриють галявинку мінімум за 2-3 мільйони гривень, туди ще й офіс Президента прибуде, та Кабмін в повному складі", – написав журналіст Андрій Павловський в Facebook.

За словами Корнієнка, фінансувати всю "тусовку" будуть спонсори партії, тобто підприємці, які жертвують партії фінанси.

Павловський нагадав, що недавно журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, де розповіли, що правоохоронці під час одного з обшуків знайшли печатки всіх фірм-спонсорів "Слуги народу" в одній квартирі.

"Тобто, всі ці фірми між собою пов'язані. Звичайно ж можна повірити, що є підприємці, які чесно працюють, платять податки, створюють робочі місця і частину грошей дають партії. Але я в це не вірю. Мені здається, там відбувається відмивання грошей. Спонсори, які платять за такий банкет, добре розуміють, що "слуги народу" ще відпрацюють вкладені в гулянку гроші", – написав Павловський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися документи, в яких йдеться про те, що міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов нібито міг отримати премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%, або 236 тисяч гривень.

Верховна Рада України закупила три нових авто: дві Toyota Camry преміум-комплектації (понад 900 тисяч гривень кожен), а також одну комплектації Comfort (за 700 тисяч гривень).

Члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Боротьба з корупцією в Україні Новий рік Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Теги
Новий Рік-2020 Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги