Коронавірус змінить світ у гіршу сторону: журналіст The Daily Telegraph дав прогноз

Коронакриза може привести світ не до оновлення, а від ери безпрецедентної стабільності до похмурого століття конфліктів і економічних потрясінь.

Таку думку висловив в публікації в The Daily Telegraph журналіст Джеремі Уорнер, повідомило "ІноТВ". На його думку, коронавірус може змінити світ в десяти аспектах, але, як правило, не на краще.

Наслідки пандемії

Які зміни може принести криза

Коронавірус ознаменував собою очевидний початок нової холодної війни між США і Китаєм. "Замість того щоб об'єднати світ проти спільного ворога, вірус перетворився на тему для все більш жорстких взаємних звинувачень", – констатує автор. Вірус став причиною різкого зростання боргового навантаження як держав, так і окремих компаній. Надмірний борг часто веде до конфліктів, але цього разу між боржниками і кредиторами. Виплата боргів завжди болюча, а кредиторам так чи інакше завжди в підсумку доводиться йти на великі скорочення. Один із способів боротьби з боргами – це підвищення податків. Хоча британська влада не має наміру підвищувати три головних податки – прибутковий, ПДВ і податок на страхування, – вона цілком може запровадити податок на розкіш. На думку журналіста, подібний захід, врешті, зробить біднішим все населення країни. Коронавірус неминуче збільшить роль держави в справах країни. Це веде до п'ятого аспекту – активізації стеження, ослаблення права на особисте життя і розширення бюрократичного апарату. Карантин веде не тільки до зростання боргів, а й б'є по пропозиції на ринку. Багато підприємств просто не виживуть. Це, в свою чергу, загрожує високим рівнем безробіття, соціальним розшаруванням. "З економічної точки зору ми опинилися в жахливому безладі, на боротьбу з яким підуть роки, якщо не десятиліття", – вважає Уорнер. Коронавірус підклав потужну бомбу під магазини товарів широкого споживання. Багато з них так ніколи і не повернуться на вулиці міст. Те ж саме можна сказати і про гроші потенційних покупців. Цілком можливо, що епоха масових подорожей підійшла до кінця. Авіарейси значно подорожчають, а закордонний відпочинок знову стане розкішшю, доступною лише відносно багатим людей. Останні від такої тенденції тільки виграють, однак це стане причиною загального невдоволення. І, нарешті, уряди підштовхують населення в епоху страху перед ризиками, під час якої практично будь-яку загрозу потрібно буде нейтралізувати незалежно від економічних втрат. Така тенденція – це жахлива новина для всіх тих, хто налаштований на прогрес і розвиток.

"Жоден з цих пунктів не є неминучим, і я, безсумнівно, перебільшив їх масштаби і значення, однак вони куди більш вірогідні, ніж мир у всьому світі, загальна любов і щастя, про який оповідають в відео з подякою на адресу коронавірусу. Я б сказав, що старий, неспокійний, докоронавірусний світ, який, незважаючи на всі свої недоліки, ніби як рухався в правильному напрямку, був мені більше до вподоби", – підсумував Уорнер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останній рік курс долара в Україні зріс на 51 копійку, мінімальна зарплата – на 550 грн, а мінімальна пенсія – на 141 грн. У той же час літр бензину А-95 подешевшав в середньому на 8,5 грн, газ для населення – майже вдвічі, а ось кілограм гречки з майже 17 грн подорожчав до 43 грн.

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