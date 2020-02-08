Коронавірус ударить по Росії: з'явився негативний прогноз для "наддержави"

Епідемія коронавірусу загрожує завдати нищівного удару економіці Китаю, що обернеться великими фінансовими втратами і для Росії.

Якщо недавно агентство S&P Global Ratings передбачало зростання ВВП Китаю на 5,7% у 2020 році, то вже зараз аналітики не впевнені навіть у 5%. На думку агентства, спалах коронавірусу завдає серйозної шкоди економіці КНР та її економічним партнерам, пише військово-політичний аналітик Олександр Коваленко в блозі на "Південному дозорі".

На його думку, це не дивно, з огляду на тривали канікули і відпускну компанію в ряді китайських міст, які мають індустріальне значення.

Економіка Китаю

У свою чергу, інвестиційний банк Goldman Sachs і економіст Академії наук КНР Чжан Мін вже відзначали, що зростання ВВП Китаю в 2020 році навряд чи перевищить 5%. Таке скорочення призведе до того, що в 2020 році Китай в значній мірі скоротить споживання енергоносіїв, а отже, ринок нафти і газу отримає надлишок пропозицій, який ніхто в 2019-му році не планував.

"По суті, кожен тиждень "загальнокитайського" карантину завдає його економіці серйозної шкоди і, де-факто, зменшує енергетичні перспективи ринку. І, зрозуміло, в першу ж чергу такий ефект позначиться на країнах, бюджети яких безпосередньо залежать від поставок енергоносіїв", – сказав Коваленко, маючи на увазі Росію.

"Як би це лицемірно звучить, але немає горя без добра", – уклав аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в найближчі місяці навряд чи піднімуться вище $60 за барель. Причина в падінні попиту в Китаї, який є головним споживачем цієї сировини в світі, після спалаху коронавірусу.

Агентство Moody`s випустило дослідження, в якому йшлося, що китайський коронавірус може мати для світової економіки важчі наслідки, ніж фінансова криза 2008 – 2010 років.

Поширення коронавірусу до масштабів пандемії може стати "чорним лебедем" для української економіки.

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