Україні варто повчитися: як Сінгапур бореться з коронавірусом

У Сінгапурі зафіксовано 160 випадків зараження COVID-19, але, на щастя, немає жодного померлого. Про це свідчать дані Університету Джона Гопкінса, що відстежує поширення вірусу у світі на оперативний карті.

Сінгапур точно визначив походження кожного захворювання та моніторить кожен епізод. Люди, які перебувають в зоні ураження, під наглядом. Видання "Тексти.org.ua" зібрало детальну інформацію про те, як в одному з найсучасніших міст світу борються з поширенням недуги.

Сінгапур – це саме те місце, куди поїхали китайці на свій Новий Рік ще до того, як стало відомо про. Тісні економічні контакти, міцні родинні зв'язки, туристична залежність – все це зробило його мішенню номер один поза КНР. Це могла бути катастрофа, але Сінгапур зібрався та протидіє, – йдеться в блозі Planet Asia.

Величезну кількість зусиль уряд вкладає в комунікацію і відстеження. Є спеціальний сайт, де описані всі пацієнти. Їм привласнені номери, і за кожним із них можна знайти інформацію: де вони живуть, працюють, як, куди і коли їхали, де харчувалися тощо.

Ці дані доступні публіці в разі, якщо лікарі самі не зв'язалися з людиною, що була поруч із зараженим. Майже всі хворі відслідковані до кластерів інфікування. А нещодавно винайшли новий спосіб відстеження за антитілами в осіб, що вже одужали – щоб ще чіткіше пов'язати носіїв COVID-19 із кластерами та визначити шлях поширення інфекції.

Найбільший кластер – церква The Grace Assembly of God. Нічого святого в коронавірусу немає:

Якщо особа перебуває в зоні ризику, але живе не сама та не може самоізолюватися – в розпорядження надають державні апартаменти. У такий спосіб виявляють усіх, хто міг інфікуватися, ще до того, як вони самі стануть заразними.

Усі заходи, клуби, офіси тепер зобов'язані вести перелік відвідувачів. Кожне тренування, наприклад, починається із заповнення списку контактів. Усі, хто заходять, зустрічаються, проходять повз офіс, вказують свої дані. Тому якщо хтось в організації захворіє, зв'яжуться з усіма – постачальниками піци, кур'єрами й бізнес-гостями.

Для раннього виявлення відкрили закриту мережу дрібних, майже безкоштовних медичних кабінетів. Тому що інша медицина не безплатна. Якщо пацієнт прийде в будь-яку клініку або кабінет із симптомами і буде класифікований як такий, що потенційно контактував із хворим, його відразу забере та ізолює центр інфекційних захворювань, не чекаючи результатів тесту.

Прибувши в Сінгапур, ви побачите у себе в Facebook у топі стрічки обов'язкове повідомлення від Міністерства охорони здоров'я про заходи профілактики та відстеження.

Уряд на зв'язку з пресою та людьми. І, як виявилося, це дуже важливо. Влада нічого не приховує та щодня звітує про ситуацію, громадяни зі свого боку їй довіряють та:

роблять те, що від них вимагається,

не панікують,

вірять, що епідемію можна зупинити.

Уряду не вдалося б так чітко реагувати без довіри населення.

У ліфті кожного будинку прив'язаний до перил санітайзер для рук.

На вході в офісний хмарочос охорона вимірює температуру і клеїть на груди папірець з назвою будівлі. Так сказала влада – і всі це виконують. Нещодавно в сусідньому хмарочосі виловили "щасливчика", і 300 осіб співробітників DBS Bank пішли на карантин того ж дня.

Маски – це окрема розмова. З одного боку, уряд підтверджує, що здоровим людям носити їх потрібно. А з іншого – по країні розкидана мережа пунктів, де можна взяти засоби індивідуального захисту безкоштовно.

"Але не використовуйте їх, поки ви не хворі. І обов'язково використовуйте, якщо раптом почнете чхати", – кажуть вам під час видання масок.

А ще нещодавно якесь медіа заблокували у Facebook за те, що воно написало, що начебто масок всім не вистачає, дефіцит, мовляв, і куди дивиться влада. Отримуй бан в Facebook на рівні уряду. У соцмережі незадоволений, але ніхто й не говорив, що в Сінгапурі повна демократія.

Всесвітня організація охорони здоров'я недавно зняла капелюха перед Сінгапуром, регіональні аналітичні організації аналізують його стратегію – теж зі знятим на знак поваги капелюхом.

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