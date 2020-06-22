Коронавірус обвалив ціни на житло в Європі на 40%

У Європі через пандемію впали ціни на житло. Наприклад, в Італії продавці готові давати знижки до 40%.

На Кіпрі покупці можуть розраховувати на дисконт в розмірі до 25%, у Франції, Іспанії та Греції – до 15%. Про це з посиланням на дані компанії Knight Frank повідомила "Лента".

"Це або термінові продажі від власників, або забудовнику потрібно отримувати грошовий потік навіть у період закриття кордонів", – пояснили консультанти.

До 80% розпродажних об'єктів нерухомості в Європі – це саме житло, визначили експерти. Ще 15% – готелі та офіси, 5% – торгова нерухомість.

У Великобританії, Німеччині, Австрії, Швейцарії та Монако офіційно розпродажів квадратних метрів немає, але на практиці продавці часто погоджуються надати знижку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії, а саме в комуні Чінкуефронді в регіоні Калабрія, почали продавати будинки по €1 (30 грн) або трохи більше долара. Село називає себе "вільною від COVID-19".

Італійське місто Бергамо з населенням близько 120 тисяч чоловік найбільше постраждало від пандемії коронавірусу (COVID-19).