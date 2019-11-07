Кораблі під відкритим небом: благодійники організували для українських студентів екскурсію по Роттердаму

Тридцять переможців студентського освітнього конкурсу "Морське справа 2019" з 5 по 8 листопада перебувають в Нідерландах. Фонд Бориса Колеснікова нагородив їх поїздкою в Роттердам на міжнародний галузевий форум Europort 2019.

5 листопада юні моряки ознайомилися з визначними пам'ятками Амстердама, а 6 листопада їх очікувала прогулянка по Роттердаму. Знайомство з містом для українських студентів почалося біля пам'ятника "Зруйноване місто" роботи скульптора-авангардиста Осипа Цадкіна. Людина з дірою на місці серця, затуляє руками від неба, нагадує про трагедію, яка назавжди змінила обличчя міста. Під час Другої світової війни в травні 1940 року Роттердам піддався тотальної бомбардуванню.

Після війни місто стало центром сучасної архітектури і футуристичних експериментів, а туристичні маршрути незмінно проходять через нечисленні історичні місця, вцілілі після бомбардування. У самому центрі міста хлопці побачили колекцію, присвячену корабельному справі, його морським багатств і історії мореплавання. Переможці конкурсу "Морське справа 2019" прогулялися уздовж Музейній гавані і оглянули зовнішню експозицію: старовинні баржі, парові буксири та портових споруд середини 19-го і початку 20-го століть.

"Експозицію можна розглядати годинами. З кожним експонатом пов'язаний цікавий розповідь. За старими, що нагадує великі шлюпки, судам можна скласти уявлення про розвиток мореплавства та портів, буквально доторкнутися до історії. Здається, що величезна портова техніка минулих століть зійшла з кадрів кінохроніки. Старовинні паровози , гігантські лебідки розташувалися поруч з цілком сучасними морськими кранами. Справжнє подорож в минуле ", - розповів студент Павло Карпенко з Державного університету інфраструктури і технологи й "Київський інститут водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного" (м.Київ).

Потім група студентів в супроводі екскурсоводів вийшла на набережну річки Маас. Тут встановлено пам'ятник 3 500 героям-морякам торгового флоту Нідерландів, які загинули під час Другої світової війни. Меморіал війни Dе Boeg (цибуля) роботи Фредеріко Каруссо знайшов свій нинішній вигляд в 1 965 році. До 46-метрової вежі, яка символізує ніс корабля, прорізають бетонні хвилі, автор додав скульптурну композицію. Восьмиметрові фігури рульового, матросів і потонув товариша прив'язані до корабля, напис свідчить: "Zij hielden koers" ( "Вони залишилися на курсі").

Жоден туристичний маршрут не пройде повз міст Еразма, який жителі прозвали Лебедем. Символ Роттердама є найдовшим розвідним мостом в світі і найвужчим, трохи більше двох метрів. Названий на честь одного із найзнаменитіших жителя міста Еразма Роттердамського. Лебедем міст прозвали через асиметричного 139-метрового пілона, схожого на вигнуту шию. Міст побудований в 1 996 році за проектом архітектора Бена ван Беркеля. У нічний час бомбардування 1 940 року вціліла Стара гавань, створена в 1 350 році, практично відразу після того як Роттердам з населенням в 2 000 жителів отримав права міста. Згодом місто розбагатів, розрісся і побудував найбільший порт в Європі, але Стара гавань збереглася з 17-го століття без перебудови. Вона занадто дрібна для великих суден, але приймає баржі, яхти і маленькі човни.

Тут пришвартовані барвисті старі баржі, вітрильники, піратські шхуни і капери. Студенти із задоволенням фотографувалися біля старовинних суден. У Старій гавані група побачила перший хмарочос в Європі. У далекому 1 898 році висоти в 45 метрів було досить, щоб отримати звання найвищого європейського будівлі. Будівля в стилі модерн, суміш висотки і палацу, побудоване за проектом Вилема Моленбрука, називають Білим домом.

Спочатку вважалося, що болотистий грунт не витримає ваги величезної споруди, але Білий дім пережив бомбардування і все ще стійко піднімається на палях. На Стару гавань виходить знаменитий авангардний експеримент "Кубічні будинку". Будиночки на бетонних опорах стоять на землі одним ребром. Тут живуть люди, один будиночок відкритий для туристів, які бажають побачити, як облаштовано престижне житло серед похилих площин. Студенти оглянули балансують Кубічні будинки і знаменитий Будинок-олівець архітектора Піта Блюма. Роттердам дивував юних моряків на кожному кроці.

Наступним пунктом програми виявилося футуристичну будівлю, схоже на космічний корабель. Величезна "підкова" Markthal Rotterdam від нідерландського архітектурного бюро MVRDV є критий ринок, поєднаний з багатоквартирним будинком. Його прикрашає найбільше в світі панно – "Ріг достатку" площею 11 000 кв. метрів із зображеннями фруктів, овочів, квітів і комах. Цифрове 3D-зображення розділили на 4000 фрагментів і надрукували на алюмінієвих панелях. Завдяки роботі Арно Коен Маркет-хол називають "Роттердамської Сікстинської капелою".

Переможці конкурсу "Морське справа 2019" пройшли до церкви св. Лаврентія - єдиною середньовічної будівлі, яка вціліла після бомбардування. Церква звели в середині 15-го століття, а кам'яна башта Гротекерк висотою 65 метрів була відбудована в 1 655 року. Всередині церква виглядає сучасно: кафе, дзеркала і стіна, заповнена електричними лампочками. У тихому сквері при церкві встановлено пам'ятник Еразм Роттердамський. "Князь гуманістів" з величезним фоліантом в руках – найдавніша статуя в країні. Скульптура роботи Хендріка де Кейсера була створена в 1 622 році, ймовірно, на основі прижиттєвих зображень великого вченого, філософа і письменника.

Сьогодні кожному європейському студенту відома програма Erasmus, названа на честь вченого і філософа 15-го століття Дезидерія Еразма Роттеродама, і студенти з цікавістю послухали розповідь гіда про життя і поглядах великого вченого. Завершилася екскурсія біля Ратуші Роттердама - величної будівлі, в якому понад сто років розміщується орган муніципальної влади. Ратуша визнана державним пам'ятником. Будівля, побудована на початку минулого століття, постраждала під час бомбардування і було відновлено після війни. На башті встановили корільон з 48 дзвонами.

Фасад прикрашає статуя покровительки Роттердама і алегоричні фігури, що символізують завзятість, надійність, дух підприємництва та обережність - національні риси голландців.

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