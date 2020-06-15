Україна готова передати в концесію два державних порти: Криклій назвав суми інвестування

Тексти концесійних договорів Херсонського морського торгового порту, а також порту "Ольвія" в Миколаєві готові до підписання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він зазначив, що договір про "Ольвію" уряд планує укласти в присутності офіційної делегації Катару, якщо дозволить ситуація з пандемією COVID-19.

Криклій нагадав, що, крім інвестицій у порт, Миколаїв отримає на розвиток інфраструктури 80 млн гривень.

"Сума щорічних концесійних платежів складе 82 млн грн. Це в 16 разів вище прибутку порту за минулий рік", – написав він.

"Компанія QTerminals є провідним світовим оператором, який керує найбільшим торговим портом Катару – Хамад, – вартістю понад 7 млрд доларів. У 2019 році вона опрацювала 1 млн 320 тис. TEU контейнерних вантажів. Це на 300 тис. більше, ніж обробили всі портові оператори в Україні за минулий рік", – додав міністр.

Що стосується морського порту в Херсоні, то підписання договору про його концесію заплановано на червень.

"Компанія-переможець "Рісо-Херсон" інвестує в розвиток порту близько 300 млн грн за 4 роки. Також понад 18 млн буде вкладено в місцеву інфраструктуру.

Все це дозволить уже в перший рік концесії отримати понад 26 млн грн прибутку проти 12 млн грн збитків у 2019 році", – зазначив міністр.

Довідка: Концесія – це форма тривалої співпраці між державою і приватним інвестором, якому передають в управління держоб'єкт. Протягом певного терміну інвестор повинен побудувати або реконструювати об'єкт, а також регулярно платити державі за користування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна залучила 3,4 млрд гривень інвестицій на розвиток морського порту "Ольвія" в Миколаєві.